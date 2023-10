Vallejos: «Me pone feliz que en los festejos del triunfo suene la marcha peronista y no Los Redonditos»

El Secretario General de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (UOLRA) y referente de «Unión por la Patria» a nivel local, Leandro Vallejos, habló sobre los resultados de la elección presidencial -que él había predicho el mismo domingo 22 de octubre- y cómo se prepara aquí la campaña de Sergio Massa.

«Dije que estábamos cerca de ganar en primera vuelta porque teníamos información a nivel nacional de los primeros cortes. Por eso éramos optimistas, si bien no alcanzó» detalló Vallejos. «Estamos convencidos que Sergio Massa es el factor de unidad que necesita el país» agregó.

«La coherencia que mantengo resiste los archivos. Soy peronista, soy del campo nacional y popular, por eso no quise integrarme al peronismo provincial. Yo voy a estar con quien me habla de trabajo, de productoras locales, de quien me nombra a las paritarias. Es imposible que alguien que tenga dos dedos de frente, que sea sindicalista, vote otra cosa. A la vez, nunca fui tibio para reprocharle el baile y la joda durante la pandemia por ejemplo al presidente Alberto Fernández» comenzó el sindicalista.

«Son seis personas las que manejan el mercado a nivel nacional hoy. Criticamos mucho la inflación hoy, pero no sabemos los números claros…Es más negocio exportar que abastecer al país. Criticamos la inflación pero si tenemos paritarias libres, va a ser menos difícil» explicó sobre la inflación.

Sobre el candidato de la «Libertad Avanza» opinó: «Gracias a Dios se alinean los planetas: la derecha y la centro derecha juntas. Merece todo mi respeto pero hoy Javier Milei demuestra que le falta capacidad. Está nervioso e intratable. Cambió su discurso totalmente, él soñaba con conducir y paso a ser un peón en este juego de ajedrez en este juego que conduce Mauricio Macri».

«Massa ofrece unidad y estabilidad, con las medidas que tomó, eliminación del impuesto a las ganancias, reducción del IVA, estabilidad financiera, plan del gobierno, ayuda internacional…» manifestó.

«Mi felicidad que en todos los espacios hoy cantamos la marcha peronista. La CGT está siendo estratégicamente parte de esta campaña. Hoy estamos acompañando a alguien que sacó el 20% de los votos en 2015. Evidentemente es otro camino y otra conducción. Soy sindicalista y queremos ser protagonistas y ésta es nuestra oportunidad. Cristina (Fernández) tomó muchas decisiones, algunas buenas y otra no y ya no es la líder» expresó Vallejos.

Siguiendo en la misma línea, afirmó: «Claramente Máximo Kirchner no puede conducir el PJ teniendo a un dirigente al lado de la talla de Axel Kicillof».

«El movimiento obrero no está en el mejor momento pero si estamos en el poder podemos hacer algo para mejorar eso».

«Este incremento de votos tiene que ver con la unidad y el recorrido del territorio, es un trabajo de todos» declaró contento.

Sobre la determinación que tomó Marcos Torres, dijo: «Celebro la decisión de Torres que dijo a dónde va a estar. Y acá estamos para explicarle cual es la plataforma de campaña de Sergio Massa».