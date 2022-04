Recientemente, circuló una fotografía en las redes sociales donde miembros del partido juecista organizaron una nueva facción del Frente Cívico. Por este motivo, Andrea Mondino, referente de dicha facción política, dialogó con el equipo de Todo Pasa para expresar su opinión sobre el asunto. “Yo vine para sumar, no es la primera vez que trabajo para el Frente Cívico. No quiero pensar que mi llegada será para restar. Trabajo 24×24 horas. Creo que el movimiento genera alguna fricción, pero que surjan distintas líneas suma. No reniego de eso y abro los brazos para todos aquellos dirigentes de antaño. Son todos bienvenidos, no importa su origen partidario”. La referente del juecismo señaló que la base es respetar nuestros valores y remarcó también que el requisito imprescindible es la ética.

Algo en lo que coincidieron tanto Mondino como Gabriel Gemlotto, reciente miembro del FC, es que todos están en el mismo barco. “Valoro que quieran dar otro punto de vista. Su meta es Luis Juez Gobernador 2023. No puedo tomarlo como algo personal”, expresó la referente partidaria. Gemolotto, por su parte, comentó que entró hace dos meses al juecismo, pero que siempre estuvo ligado a la política desde el lado del micrófono. “Entré cansado de muchas cosas, por ejemplo del 50% de la pobreza; cansado de que en Alta Gracia hace años que gobierna el mismo signo partidario”. A su vez, destacó el trabajo de Mondino diciendo que está haciendo un trabajo descomunal en todo el departamento. “Andrea cerró en todas las localidades.Tenemos un equipo profesional muy completo. Quiero y creo que la provincia de Córdoba merece un cambio, está gobernada por los mismos desde hace 25 años”.

Por último, la referente juecista manifestó que tienen base en todas las ciudades del departamento, y agregó que lo han hecho en equipo, de la mano de Juntos por el Cambio. “La gente nos quiere juntos”, finalizó.