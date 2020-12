“Vamos a autorizar competencias deportivas, reuniones sociales de hasta 20 personas y salones de fiesta con cupo limitado”

El Intendente Marcos Torres pasó por los estudios de la 88.9 y habló de muchos temas, haciendo un balance de su primer año de gestión que se cumple el próximo 10 de diciembre.

“Ha sido un año que comenzó muy difícil, complicado, la pandemia nos sorprendió a todos y debimos cambiar nuestra rutina por completo. Y no hablo solo de la gestión, sino de cada vecino, los niños, los abuelos, los comerciantes. Todos. Como Municipio puedo decir que pudimos cumplir y no parar con nuestras tareas e inclusive avanzar en otras. Y con unas finanzas sólidas. Cada una de las promesas de campaña que hemos hecho, cloacas, escuelas, estacionamiento medido, agua, etcétera, las vamos a cumplir. Mi objetivo es que cuando terminemos esta gestión pueda decirles no les mentí, cumplimos. A la gente le gusta el político sincero, que diga la verdad lo que se puede hacer y lo que no.”

Flexibilizaciones y Turismo

El tema tal vez más urgente en la agenda de los altagraciense y, podemos decir hasta a nivel nacional y mundial son las restricciones y las medidas por el Coronavirus y las fiestas en la puerta:

“Sabemos que las flexibilizaciones y aperturas en el mundo han hecho un retroceso en cuanto a contagios, debemos seguir cuidándonos. Creo que en el mes de febrero vamos a estar vacunando en nuestra ciudad”, afirmó agregando en todo caso que está trabajando en nuevas flexibilizaciones para vecinos que sean coherentes y acordes a las nuevas medidas nacionales y provinciales.

“Ayer en una reunión con el Presidente de la Agencia Córdoba Turismo plantee la necesidad de acompañar la apertura del turismo con algunas flexibilizaciones locales. No podemos abrir a los turistas pero prohibirles a las familias una reunión social. Alta Gracia va a salir con una serie de flexibilizaciones, con coherencia y sentido común. El miércoles vamos a estar comunicando una serie de flexibilizaciones en cuanto a reuniones familiares, eventos, colaciones, salones de fiestas, las escuelas de verano, por supuesto todo bajo protocolos para intentar cuida a los vecinos que es nuestra prioridad” y adelantó: “Vamos a autorizar las competencias deportivas, reuniones sociales hasta 20 personas y salones de fiesta con cupo limitado. Queremos que todos los rubros vuelvan a trabajar, con los cuidados necesarios”.”

Prioridades y objetivos

Hace uno días atrás, Amalia Vagni, Presidenta del Bloque de Alta Gracia Crece había afirmado a los micrófonos de la 88.9: “Vemos desde el Bloque que no ha habido un Gobierno de prioridad y lo vamos a plantear cuando venga el presupuesto. No ha habido ni ha existido una prioridad”.

Consultado al respecto, el Intendente aseguró: “Yo creo que cuando uno habla de prioridades lo hace desde su propia visión. Todos tenemos distintas prioridades, quizás no son las mismas para la presidenta de Alta Gracia Crece; las que tiene este estado municipal las está cumpliendo, las obras, cloacas, la salud, pensar una ciudad a 30 años, con otra mirada ambiental y los Puntos Verdes que ya están arrancando” y asiguió:

“Nosotros tenemos preceptos básicos, trabajamos en lo que prometimos. Creo que es la responsabilidad decir la verdad, gestionar y trabajar para que Alta Gracia esté cada vez más linda. Estamos terminando un año de gestión donde sanitariamente dimos respuestas, con una inversión económica y de recrusos humjanos en el Polideportivo. a nivel social tenemos un desarrollo social que tiene un equipo que por primera vez siento que gestionan, van a la casa de las personas, buscan , dan respuestas, van al territorio y ven la realidad de la gente así que estoy muy contento”.

100% de agua: la gran promesa

En más de una ocasión, en campaña y en su discurso de asunción, Marcos Torres remarcó como objetivo de su gestión llegar al 100% de los vecinos con conexiones de agua potable y cloacas.

“Para mí el agua es prioridad porque entiendo que es vital y es por eso que por primera vez vamos a adquirir una retro pala para empezar obras de agua ininterrumpidamente para que los vecinos que hoy tengan una conexión precaria o clandestina puedan tenerla como corresponde. Son servicios que cambian la vida de la gente”.

En cuanto a las grandes obras, Marcos Torres agregó:

“Por supuesto además vamos a inaugurar la planta potabilizadora que se sextuplicó respecto a su capacidad de almacenamiento. Son obras que van a quedar en la historia y antes de fin de año vamos a está poniendo la bomba para Tiro Federal y Piedra del Sapo. También estamos avanzados en el sector de Villa Camiares respecto al agua. En cuanto a Barrio La Perla, estuve reunido con los vecinos les expliqué que se trata de una obra grande. En su momento el gobernador me preguntó qué obra tenía como prioridad y yo tenía un abanico de 15 de 20 obras importantes pero lo único que le pedí fue el acueducto zona sur, porque le va a dar calidad de vida a los vecinos con una obra de 300 millones de pesos y con los 41 km de agua potable para todos los vecinos”.

Tocar puertas en Buenos Aires

La semana pasada el Intendente de nuestra ciudad viajó a Capital Federal para reunirse con importantes funcionarios nacionales, entre ellos el Secretario de Obras Públicas, Martín Gill:

“Me fue muy bien, lleve proyectos con problema y solución. Vamos a achicar la pileta olímpica, la cual ya no se usa mas, y llenarla y mantenerla se hace imposible así que queremos hacer una pileta social pata la gente y queremos transformar ese espacio. También planteé el Programa Habitat que estoy trabajando para Barrio Parque San Juan y que tengan sus terrenos como corresponde. Cuando las obras exceden la posibilidad de la administración propia, Siempre que toco las puertas y nos va muy bien porque voy con respeto y con proyectos en mano trabajados con nuestro equipo de arquitectos”.

Puente verde y Villa Oviedo: un mimo a la espera de una solución definitiva

Anoche Marcos Torres, junto con el Secretario de Servicios Públicos, otros funcionarios, vecinos y concejales, recorrió la zona de Villa Oviedo para inaugurar la colocación de 30 luminarias sobre la calle Luppi y el puente verde del Matadero

“Estoy muy contento con las obras de iluminación y mejoras del puente verde. Quedó hermoso, un mimo al corazón de un Barrio con gente increíble como lo es Villa Oviedo y una apuesta a la seguridad. Pero, hay que ser sinceros, no deja de ser una zona de tránsito complicada porque es un puente angosto doble mano, por el que circula mucha gente de ingreso a la ciudad. Por eso, vamos a buscar alternativas. Estamos trabajando en eso, en abrir una calle de transito pesado en la zonas, para descomprimir además ese sector. Es uno de mis objetivos y mis promesas”.

“Estoy conforme con mi gabinete”

No son pocas las voces de pasillo acerca de supuestos malestares en el equipo de gobierno del Intendente Torres quien se encargó de desmentir cambios por lo menos en un futuro cercano:

“Cada uno de los que integran este equipo tiene un esquema propio donde se siente cómodo y coordinados por la persona que más sabe de la Municipalidad que es Cristina Roca, que sabe de todo, que tiene templanza y me interpreta hacia dónde quiero ir”

En cuanto a las voces de rispideces entre el mandatario y el Secretario General y de Ambiente Roberto Urreta, por el escándalo mediático por un supuesto desmonte en La Paisanita el Intendente fue contundente:

“Niego en la actualidad cambios de gabinete. Si alguno de mis funcionarios me planteara que siente que ha cumplido con su función o que no se siente cómodo en su rol, lo evaluaremos. Pero hoy, me siento conforme con este equipo”.

Otro de los funcionarios polémicos en la gestión, más que todo por la campaña en las PASO y sus días en el Concejo Deliberante, es Pablo Ortiz.

El Intendente, quien lo incorporó al gabinete como Secretario de Servicios Públicos en julio de este año, comentó:

“Pablo Ortiz es un gran dirigente. No niego haber tenido diferencias con èl y por esos mismo competimos en una interna. Luego de las elecciones en las que la gente eligió a Marcos Torres como Intendente y a Pablo Ortiz, como Concejal. Haya que valorar la capacidad que tuvimos para sentarnos para trabajar en pos de los vecinos. Una madurez que deja de lado toda rispidez para apostar a la ciudad y Pablo es un excelente funcionario”.

¿Y el partido?

En los primeros meses del 2021 varios de los partidos opositores renovarán sus autoridades en la conducción. En cuanto al PJ cordobés estaba previsto para abril 2019, pero por la pandemia todo quedó suspendido. En aquel momento ya se hablaba de las posibles internas y del liderazgo partidario del mismo Marcos Torres:

“Voy a ser Presidente del Circuito. Quien gobierna conduce. Tengo muchos proyecto para un partido que no abra sus puertas solo para las elecciones. Debe ser un lugar para aprender, para resolver, para crecer, para construir militancia de verdad. Mi ilusión sería que haya un lugar de diálogo”