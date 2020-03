“Vamos a plantear la suspensión del cobro de los impuestos a comerciantes y monotributistas”

Con el Concejo Deliberante en cuarentena, los integrantes del legislativo acuerdan ideas que tratarán en una sesión extraordinaria durante esta semana. La cual, sin duda, tendrá como prioridad establecer medidas que ayuden a los vecinos en esta situación de crisis sanitaria y económica.

En ese marco, RESUMEN dialogó con Pablo Ortiz, Concejal del Bloque de Hacemos por Córdoba quien habló de su situación familiar particular y anticipó algunos de los planteos que se harán en dicha sesión.

“La verdad es que estamos en una situación muy difícil y esto no va a terminar el 31 de marzo sino que lamentablemente va a seguir. Yo en lo particular estoy bien, estuve en tratamiento y con antibioticos porque yo sufro de diverticulos, se me inflama el intestino y querían internarme pero no, me mandaron a casa estuve en reposo y ya estoy bien“, contó el ex candidato a intendente.

Ortíz, transita la cuarentena alejado de su familia a quien prefirió preservar por la versatilidad de su trabajo, el cual si bien está disminuido, sigue siendo de constante contacto con las diferentes instituciones de la ciudad.

“Me fui de casa para cuidar a mis hijos. Uno está expuesto todo el tiempo, va y viene y está bueno protegerlos. Así que es complicado, me comunico con ellos constantemente por videollamada y así estamos“, agregó.

Sobre lo que se viene

Ortíz se refirió al proyecto que presentará Pedro Spinetti en la próxima sesión. Una idea surgida del conjunto de los concejales de los distintos colores politicos y que tiene que ver con la creación de un “Fondo Solidario”. “Nos parece algo muy acertado en este tiempo de crisis. Acá no debemos pensar en los tintes políticos, acá trabajamos todos por lo mismo que es alivianarle el momento a los vecinos. Es un fondo donde aportarán los concejales, el Tribuno de cuentas y ejecutivo municipal, que va a será destinado a lo que sea necesario; barbijos para los policías, recursos para el hospital, lo que sea que haga falta. Sabemos que no es la solución pero es una ayuda en una momento así“, explicó.

Otra de los impulsos será el de promover la suspensión por tres meses del pago de los impuestos y tasas municipales a comerciantes y monotributistas. “Creemos que es necesario apoyarlos en este momento de crisis y si podemos hacerlo desde nuestro lugar lo vamos a hacer. Nosotros seguimos trabajando, estamos permanentemente en contacto con los centros vecinales el hospital, los comerciantes tratando de ver como podemos apalear la situación y conocer la realidad“.

El incumplimiento de la cuarentena

“La verdad es increible que haya gente que no acate la cuarentena. Hay que concientizar que de esto salimos entre todos. Creo que cuando inició no había responsabilidades porque muchos desconocían del contagio pero en este momento si las hay porque hablamos de personas que no hacen la cuarentena, no acatan las normas y esto lamentablemente recién empieza“, concluyó.