Varados en Andorra: “La Nación poco a poco va respondiendo”

Patricia Ulla, vecina de Alta Gracia, está entre los 700 argentinos varados en Andorra y días atrás su hija Sofía dio detalles a RESUMEN de cómo es su vida en aislamiento total dentro de un hotel que le brindó el Gobierno de Andorra pero sin respuestas del Gobierno argentino.

La altagraciense viaja todos los años desde hace 4 años a trabajar como gobernanta de un hotel y en el aire de la 88.9 relató cómo vivió la pandemia en el país europeo: “cuando todo empezó en España no le dieron mucha importancia y cuando nos dimos cuenta el Coronavirus ya estaba arrasando con todos”. Andorra es un país pequeño y de un momento al otro decidieron cerrar comercios, hoteles, restaurantes, entre otros. Esta decisión del Gobierno le impidió a Patricia regresar a Argentina, quien tenía sus pasajes comprados para volver en mayo. La temporada dio un giro porque habitualmente Ulla pasa allí unos 6 meses, pero esta vez su trabajo finalizó a los 3 meses y medio de haber empezado y le rescindieron el contrato.

Ulla destaca que el Gobierno de Andorra está apoyando a los varados ya que les brindó alojamiento y constantemente están pendientes de lo que necesitan, además confió que reciben ayuda de la Cruz Roja y Caritas.

En cuanto al Gobierno de Argentina, Patricia comentó que desde un grupo que armaron los 700 varados se envió una carta al Ministerio de Salud de la Nación y “poco a poco van respondiendo”. Según Ulla, en los próximos días volvería un avión de Air France con 100 argentinos que serán repatriados.

Desde su lugar, Patricia se comunicó con el ex Ministro Hugo Testa y aseguró: “es del único que tuve respuestas, le mandé un mensaje y me contestó. Día de por medio me escribe para consultar la situación” y agregó sus agradecimientos públicos.

Para finalizar, la vecina quiso destacar que no viaja a Andorra por placer sino por trabajo y que es su manera de sustentarse “porque en Argentina no consigo trabajo y venir aquí es un esfuerzo y un sacrificio muy grande”. También confió entre lágrimas a la 88.9 que anhela estar con su familia y sus hijos lo más pronto posible.