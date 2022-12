Varios barrios de Alta Gracia siguen con serios problemas con el agua

El intenso calor de los últimos días no hace más que agudizar una problemática que parece no tener fin en Alta Gracia: la falta de agua.

A pesar de la reparación de algunos caños y y puntos claves en distintos sectores han traído la solución a varias zonas, o al menos por ahora, barrios como Tiro Federal, Piedra del Sapo y alrededores, continúan padeciendo de la escasez del servicio.

«Acá no tenemos presión desde hace mucho tiempo. Sufrimos la falta de agua constantemente y seguimos esperando porque terminen esa obra que dicen que es clave para nosotros. No sabemos cuánto tiempo más vamos a tener que esperar, nos dijeron que podía ser ahora a mediados de diciembre pero no sabemos y no se puede seguir sin agua con este calor», explicó Teresa, vecina de calle 7 en diálogo con RESUMEN.

Cabe mencionar que dicha obra corresponde al refuerzo de la nueva estación de bombeo para todo ese sector. Eso, sería la única solución al conflicto permanente del agua para esos barrios.