Vecinos de Bº Lalahenes en alerta por la presencia de un auto desde donde tomarían fotografías a menores

En las ultimas horas se viralizaron imágenes y diferentes posteos de vecinos de Barrio Lalahenes, quienes están preocupados por la presencia de un vehículo sospechoso en la zona; desde donde, según denuncian, tomarían fotografías a menores de edad.

Quien radicó denuncia formal al respecto fue Marcelo, un vecino que fue alertado por otra vecina cuando- según dijo- desde el interior de este rodado gris fotografiaban a su hijo de tres años, mientras este jugaba en el patio de la casa.

«Yo me encontraba trabajando en Los Molinos cuando esta vecina me avisa que había un auto detenido frente a mi casa y que alguien le estaba tomando fotos a mi hijo. Por suerte esta mujer logró sacarle fotos y hasta se puede ver la patente. Después y hablando con otros vecinos me entero que han visto el mismo vehículo desde hace días rondando por el barrio, sacando fotos en la plaza y hasta cerca de la Escuela República Italiana. Es algo muy grave», explicó el hombre en diálogo con RESUMEN, quien ya aportó todo el material a la Justicia.

«Me dio la sensación de que no tomaron mi denuncia con la gravedad del caso, ojalá que hagan algo porque esto es delicado. Estamos hablando de menores de edad», agregó.