«Venía en contramano y no frenó a ver como estaba Franco»

El hecho se registró a las 10.30 horas del martes 27 de septiembre, en Aguirre Cámara al 100. Una cámara de seguridad ubicada frente al taller es la que tomó el momento justo del accidente. Un motociclista que se dirigía en sentido norte-sur por la arteria -a contramano- a gran velocidad, embistió a Franco Liendo de 27 años.

Bruno Dutto, jefe de la víctima contó en el aire del programa radial «Todo Pasa» de FM 88.9: «Todos los días 10.30 horas hacemos un recreo, tomamos y café y los chicos, Franco y José habían ido a la vuelta a comprar criollos. Cuando volvían, esta moto que venía en contramano a gran velocidad -de norte a sur- embistió a Franco y siguió su marcha».

«Los estaba viendo en vivo y salí corriendo a socorrerlo. Producto del impacto, tuvo pérdida de conocimiento en el momento. Inmediatamente llamamos a la ambulancia que llegó rápidamente. Los chicos del frente cortaron la calle y colaboraron. Lo único que nos interesaba es que Franco esté bien» relató Dutto.

«Venía en contramano, mi empleado no la ve porque mira para el otro lado, su compañero le avisó: ´guarda con la moto´ y el mira hacia el sur. El conductor de la moto no amagó ni a parar. Se resbaló, dobló a mano izquierda por Chile y se fue» detalló sobre el hecho.

Sobre el damnificado, narró: «Franco es de mi equipo y pariente. Agradecemos a Dios que esté bien, que sólo fue un golpe. Quedó en observación unas horas en el Hospital Regional Illia, ahora está dolorido y debemos estar atentos por las dudas tenga alguna consecuencia».

Dutto afirmó que no han hecho ninguna denuncia, sin embargo la policía se acercó y tomó registros, por lo tanto se entiende que la justicia está trabajando de oficio. «No creo que aparezca, no puedo creer lo que hizo. No hicimos denuncia ya que nos enfocamos en que esté bien».

Con respecto a la moto, detalló que se trató de una motocicleta negra, aparentemente una SG de 150 cilindradas. Si alguien tiene información, debe comunicarse con la policía y aportar los datos.