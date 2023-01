Opiniones cruzadas sobre la Comisión de Arroyos y Cuencas

Amalia Vagni, concejal de AG Crece, afirmó que ya existe la legislación para analizar la situación de los arroyos y cuencas de la ciudad. La funcionaria señaló la ordenanza 7942, que habla sobre el Código de Protección Ambiental, sancionado en el año 2007.

Vagni planteó: «para qué armar otra comisión, que estaría presidida por la viceintendenta, conformada por el Secretario de Ambiente, el Secretario de Servicios Públicos, el Secretario de Obras Públicas, Secretario de Salud, concejales, 5 cinco representantes del Consejo del Vecino, un integrante de Defensa Civil, uno por cada organismo no gubernamental. Además no sólo hay que evaluar la situación del arroyo y de las cuencas, sino todo el ambiente. El agua que vemos en el arroyo es el excedente de Cosag no es de las vertientes, que viene de arriba. El código establece la formación de un Consejo de Ambiente que incluiría a más agentes: representantes de instituciones, organismos públicos y privados vinculados al ambiente, centros educativos, centros comerciales, entidades profesionales, gremiales y vecinales, funcionarios municipales y vecinos que no pertenezcan a ninguna institución».

La edil contó que en su momento, el código fue trabajado con los vecinos y que se le solicitó desde el bloque, en el año 2020, que se armara este consejo.

«No acompañamos la aprobación de la comisión porque tenemos este código, que incluye justamente, un Consejo de Cuencas Hídricas» aseguró Vagni. Por otro lado, aseguró que no están en contra del barrio cerrado «como han dicho otros concejales».

Por su parte, el edil de HXC, Iván Poletta, habló sobre la sesión extraordinaria del lunes 23: «Siempre es bueno tener participación de los vecinos a favor o en contra. El concejo no está acostumbrado a la participación vecinal, sobre todo por un descreimiento de la clase política».

Sobre la postura de la opocisión, opinó: «Busca demonizar todo lo que hacemos, ellos también deben salir a trabajar. No hay que demonizar al barrio privado tampoco, cuando tenés un cargo público tenés una responsabilidad, no es una charla de café. Es cero o nulo el trabajo de ellos, siempre estan esperando a ver que decimos o hacemos nosotros. Vagni estuvo en la legislatura, no le conozco que haya hecho una denuncia en ese período contra el barrio».

«Leáse que no quieren hacer absolutamente nada, el árbol les tapa el bosque, ellos están pensando en cómo hacernos daño a nosotros. Hay un error de percepción: el cuerpo técnico desde el intendente hacia abajo, ya pidió los informes y por ello tenemos informes preliminares, sin embargo esta foto es de noviembre: hay que hacer un análisis más amplio, observar las precipitaciones y el estado de cuencas luego de noviembre».

En relación a la no participación del bloque de Alta Gracia Crece, afirmó: «Tienen cero interés por la ciudad, cero apego, el interés es puramente político, sino les sirve para la campaña no participan. Si quieren ver los informes, que ya están, que participen. Se quedan quietas en la silla, a los dos nos pagan el sueldo para trabajar».

Y en cuanto al trabajo de la municipalidad con respecto a la problemática de la sequía, contó que el intendente Marcos Torres está pidiendo desde octubre los informes a la Admisnitración de Recursos Hídricos de Córdoba (APRHI), que incluso Policía Ambiental entró al emprendimiento privado y no tomó determinación.

Con respecto al Código de Protección Ambiental sancionado en el año 2007, Poletta separó los tantos: «Una cosa es el código de protección ambiental -ellos crean cosas que nis siquiera las pusieron en práctica- y otra es esta comisión que es informativa. La municipalidad ya tiene un área de ambiente que participó de la reunión en Córdoba, donde nos contaron que en todo el país vamos por el tercer año de fenómeno de «La Niña» y se espera luego «El Niño» en todo el país -periodo de grandes lluvias-«.

Y aclaró: «Acá no hay paragua político para nadie: si se determina que hay algun elemento que afecta el correr del agua haremos lo que se deba hacer. No vamos a mirar para el costado, no se va a amparar a nadie».