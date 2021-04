Villa La Bolsa: vecinos no descartan pedir la revocatoria del mandato a Diedrich

Momentos de tensión se vivieron este jueves por la mañana frente a la comuna de Villa La Bolsa, cuando una vecina se acercó para pedir un expediente administrativo referido a la asamblea extraordinaria solicitada por los vecinos y desde la Comuna se negaron a brindársela.

Ante esto, la jefa comunal Verónica Diedrich se “atrincheró” en su despacho dentro de la sede mientras que afuera intervino la Policía. Ahora, los vecinos no descartan ir a por un pedido de revocatoria.

Elizabeth Guibaudo, asesora legal y representante de la asamblea de vecinos, explicó a La 88.9 lo sucedido: “Una vecina se acercó normalmente a ver un expediente administrativo, en el cual más de 300 vecinos pidieron una asamblea extraordinaria que ayer tuvo una respuesta por medio de una resolución. Respuesta que nos dejó con mucha incertidumbre y por eso el motivo de ver el expediente para ver la secuencia que generó el dictado de esta resolución”.

La abogada contó que la vecina se apersonó al lugar alrededor de las 10 cuando le negaron ver el documento y además no le explicaron los motivos por escrito. “Los expedientes son públicos y ella tiene que saber la secuencia que generó la resolución de ayer”.

La situación se agravó cuando tras el pedido “de la nada aparece un agente de policía de nombre Ivan” y se genera “una situación sumamente tensa”.

“Los vecinos vienen normalmente, se presentan y se inscriben en un registro de ingreso. Le pidieron que pida por escrito ver el expediente, lo hizo en el momento y aún así estamos en esta situación“, agregó Guibaudo.

El pedido se dio en el marco de la junta de firmas que los vecinos realizaron semanas atrás para llamar a una asamblea extraordinaria donde se trate la creación de Consejos Barriales.

La cantidad de firmas superó el 20% del padrón necesario por ley para que sea obligatorio el llamado a asamblea extraordinaria. Uno de los principales objetivos de los Consejos Barriales será el tratamiento de la problemática de inseguridad que viven los vecinos de La Bolsa.

“A cada vecino se le tomó el nombre, el DNI y se puso en la misma planilla el número de mesa y el número de orden donde votó en la elección de 2019. No se trataba de vecinos aleatorios, sino de aquellos que conforman el cuerpo electoral de Villa La Bolsa, pero les resultó insuficiente. También agregaron que hubo vecinos ‘engañados’ que firmaron ‘pero no sabían lo que firmaron’. No existió ninguna planilla que no tuviera el encabezado de lo que se pedía. Nadie firmó en una planilla en blanco“, aclaró.

De ahora en adelante, Guibaudo explicó que se seguirán “los pasos legales” luego de una nueva reunión de vecinos. “Hubiera sido muy bueno conocer el estado del expediente, pero no lo pudimos hacer por esta situación tan bochornosa. Será cuestión que decidamos entre todos. Nada que sea legal y democrático se descarta“.