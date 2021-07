Villa Parque Santa Ana: vecinos piden mejoras en la atención sanitaria

Cintia Burgos, habitante de la localidad vecina, relató a RESUMEN DE LA REGIÓN, que fue paciente covid durante el mes de junio y no recibió seguimiento sobre su enfermedad. Contó que hasta hace unos días, no había un teléfono ni de la municipalidad ni del dispensario para comunicarse: “Muchas personas no cuentan con un trabajo y por lo tanto no tienen crédito para llamar, alguien debería llamarlas a ellas“.

Burgos afirmó que los aislados no reciben asitencia económica, mientras que desde el gobierno local, dicen lo contrario. Además explicó que cuando se volvió a las clases presenciales, hubo un 60 por ciento de burbujas aisladas en Santa Ana, hecho por el cual ya los docentes de la secundaria IPET 334 realizaron su reclamo.

Otro problema que plantea esta vecina es que “los colectivos interurbanos no frenan en Villa Parque Santa Ana y los habitantes de la zona esperan entre tres y cuatro horas un colectivo, complicando la situación para trabajadores, alumnos y pacientes”.

CARTA:

Vecinos y vecinas de Villa Parque Santa Ana nos dirigimos a Uds. con profundo pesar y preocupación por el estado de abandono estatal en el que nos encontramos.

Mientras la localidad sufre un nuevo brote agudo de contagios de Covid-19, los teléfonos del dispensario y la municipalidad permanecen fuera de servicio. Mientras los contagios por covid se multiplican cada día, la localidad no cuenta con una sola cama de internación ni con una ambulancia para realizar traslados. Las personas aisladas por covid-19 no reciben ningún tipo de asistencia alimenticia ni acompañamiento médico.

A pesar de la alta vulnerabilidad sanitaria en que nos encontramos, las escuelas de la localidad fueron reabiertas, aumentando los riesgos por circulación de personas y aumentos de contactos. En la última semana debieron aislarse el 60% de las burbujas, es decir que más de la mitad de los niños y adolescentes que asisten a nuestras escuelas debieron ser aislados por contactos estrechos con infectados. En las últimas semanas, nuestros hijos debieron asistir a aulas “ventiladas” con temperaturas bajo cero. Y los teléfonos del dispensario y la municipalidad permanecen fuera de servicio…

Como ciudadanos de esta localidad solicitamos a los representantes municipales que den respuesta de manera URGENTE:

Necesitamos una ambulancia para el traslado de pacientes con urgencias médicas.

Líneas telefónicas habilitadas para atender las necesidades y urgencias de la comunidad.

Asistencia alimentaria y médica a los vecinos/as aislados por covid-19.

Asistencia económica y tecnológica para los estudiantes de todos los niveles con carencias económicas para que puedan acceder a las clases virtuales, garantizando su derecho a la educación de manera sanitariamente segura.

Vecinos/as de Villa Parque Santa Ana, a los 30 días del mes de junio de 2021. Para adherir firmar aquí: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFx5VJ1dXXLdQJiAn4cLUtWZuE1pyUu_KDjmyvne9nkmr7qQ/viewform?usp=sf_link

Desde la municipalidad, alegan que este grupo de personas no se acercaron al intendente para pedir una reunión y no llevaron el reclamo correspondiente. Se está utilizando el Centro de Jubilados, ubicado frente al Dispensario -que no se pudo inaugurar por la pandemia- para los hisopados que se realizan luego de las 14 horas, de lunes a viernes. Martes y jueves se asiste a los pacientes positivos a covid19, se controlan en el dispensario y si el paciente se siente mal es derivado al Hospital Illia. Para urgencias, está a disposición el número de una empresa de emergencias médicas. Se llevan a cabo operativos de vacunación en el SUM del dispensario y se entregan bolsones a las familias aisladas. Hace un mes se rompió el teléfono fijo, ya se han realizado los reclamos correspondientes y se compraron dos celulares corporativos para que los vecinos puedan continuar comunicándose con el Municipio y el Dispensario, informaron desde el gobierno local.

Aquí están los números para comunicarse:

3547 454388 de 9 a 18 horas (Dispensario)

3547 454449 de 14 a 18 horas (Testeo)

Los números de la Municipalidad de Santa Ana son: