Villa Parque Santa Ana vivió una velada histórica velada boxística

Por primera vez en la historia de la localidad, Villa Parque Santa Ana fue sede de un festival de boxeo que convocó, gustó y abrió la puerta a más eventos de este tipo. Con importante presencia de público, el salón José Brochero fue sede de la noche deportiva que tenía pugilistas de Río Segundo, Saldan, Alta Gracia, Villa María, Despeñaderos, de la ciudad de Córdoba, y por supuesto de Santa Ana.

El boxeador local Juan Sessa cerró con una victoria el evento cerca de la una y media de la mañana, y al bajarse del ring, lleno de emoción manifestaba que estuvieron «trabajando mucho con Enzo (Palacios, uno de los organizadores) y gracias a todo ese esfuerzo pudimos pelear bien. No nos faltó el aire en ningún momento así que estamos muy felices por una victoria más».

Por otra parte dijo que van a seguir creciendo para hacer «un paso más al profesionalismo. Llevamos 6 ó 7 victorias. A esta victoria se la dedico a mi familia y a todos los vecinos de Santa Ana que vinieron a hacer el aguante. En especial a mi papá y a mi hermano que me ayudan mucho. La verdad…es que si no fuera por ellos yo no podría hacer prácticamente nada»

«Teníamos una estrategia armada hace bastante tiempo para pelear con este boxeador y gracias a eso pudimos pegarle muchas manos. Yo salí ileso porque justamente habíamos trabajado mucho en los bloqueos, sabíamos que el chico era surdo, así que tuvimos muy en cuenta eso. Ahora a seguir trabajando porque tenemos más peleas próximamente. Una de ellas en Villa del Prado y otra en Alta Gracia», finalizó Sessa.

Además de la gran velada boxística fueron parte Matias Murua de Villa del Prado, que en la categoría hasta 75 kg logró derrotar por puntos a Mirco Mendoza de Villa María. En tanto que también tuvo pelea Ciro Ayala de Alta Gracia perdió por puntos ante Santiago Arieta.