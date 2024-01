Villa Roma combina el cine y la música en un show que promete ser de película

Entre las actividades que presenta la ciudad de Alta Gracia para este fin de semana, el centro cultural Villa Roma ofrece una combinación de música y cine para todos los gustos. El espectáculo será en la calle Achával Rodriguez 374, este sábado 20 de enero a las 21:30 horas, con una entrada cuyo valor es de $2000. Para reservar su lugar, deberán comunicarse al 3512530215.

El show estará a cargo de la pianista Daniela Mercado, quien en diálogo con RESUMEN, mencionó que “Siempre supe que quería hacer música. Desde que tengo memoria (soy de La Rioja) sé que quería tocar el piano, dedicarme a la música; y cuando le dije a mis padres me contestaron que primero debía aprender a leer y escribir. Esperaron hasta mis 8 años y allí fue donde empecé a tomar clases particulares de piano con la maestra del barrio. Por suerte empecé y nunca más paré”.

“Siempre he sido una persona que me avoco a proyectos concretos. En los últimos 3 años (por lo menos), he estado componiendo son obras que las llamé “Relatos Cinematográficos”, que son composiciones que hice inspiradas en películas que fui eligiendo por una cuestión de gusto. El tema compositivo pasa por ahí”, dijo.

En cuanto a lo que se podrá ver en el espectáculo del espacio altagraciense, la artista expresó que “En este show vamos a ver estos relatos (en parte ya que estoy misturando un poco) cinematográficos. Hay varios que están acompañados por imágenes de las películas que representan. Después, va a haber una parte donde voy a acompañar unos cortos mudos de la primera cineasta de la historia: Alice Guy”.

“El objetivo de los conciertos es compartir lo que los artistas hacemos y mostrar nuestra música, además de mantenernos en movimiento para generar nuestro sustento y poder continuar con nuestra labor. Mis expectativas son siempre estar lo mejor preparada para dar el mejor show”, mencionó.

“Está bueno salir a escuchar música en vivo porque se dan conexiones y otras cosas que no se dan a través de una pantalla o un disco. Se generan unas energías de ida y vuelta que son muy lindas. Además, hay que apoyar a los artistas independientes”, finalizó la pianista.