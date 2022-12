Violento asalto en Falda del Carmen: madre e hija desvalijadas a punta de pistola

Una verdadera madrugada de terror la que vivieron una madre y su hija en su casa de Falda del Carmen. Tras regresar de un concierto, se encontraron con cuatro sujetos encapuchados que, a punta de pistola, las ingresaron a la casa exigiendoles dinero.

«Cuando estacionamos el auto, me bajo a abrir la puerta de atrás de la cocina y cuando abrí me percaté de que mí perrito que había quedado adentro no bajó a saludarme, eso me pareció raro y escuchaba que lloraba arriba. Yo dejé el celular, la billetera, todo en el sillón y cuando me vuelvo para la cocina me doy vuelta y tenía a tres tipos armados, apuntándome, diciéndome que no gritara. Me pedían el código de seguridad de la alarma y en ese momento vi pasar a un cuarto por la galería de la cocina. Ese buscó a mí mamá, me dieron vuelta, le pegaron un culatazo a ella y nos llevaron al living preguntándonos que donde estaba la plata, la caja fuerte», relató Yuliana, una de las damnificadas, en diálogo con RESUMEN.

El calvario de estás dos mujeres duró alrededor de dos horas. La joven dijo que los ladrones tenían tonada cordobesa y entre 18 y 26 años. «Primero nos dijeron que eran narcos y que alguien de la casa le debía más de 30 millones de pesos, después dijeron que se habían equivocado de casa y que no nos iban a hacer nada y después empezaron a vaciar todo. Se llevaron herramientas, computadoras, celulares, alrededor de 20 mil pesos porque no había más plata en la casa. Vaciaron la heladera, se llevaron toda la carne, vinos, licores, platos, vasos, de todo. Había cosas que teníamos empaquetadas porque en poco tiempo nos íbamos a mudar ya que se nos venció el contrato de alquiler, y también se llevaron lo que estaba empaquetado», añadió la joven, quien además aseguró que hacía apenas dos meses atrás habían sido víctimas de otro robo domiciliario.

Los delincuentes se alzaron a bordo de la Amarok de una de las damnificadas y con las llaves de la casa y el protón principal.

«Estamos desesperadas y lo que más queremos recuperar es la camioneta de mí mamá», dijo Yuliana. Se trata de una Volkswagen Amarok color blanca, dominio KKZ 062. A quien tenga alguna información piden comunicarse al 3547 62-7721