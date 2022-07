«Vivo hace diez años en Los Talas y conozco la necesidad de la gente»

Vay habita en barrio Los Talas, de Anisacate, desde hace ya diez años y comenzó a participar en política hace ocho.

Sobre su entorno y cómo se acercó a la política, contó: “No hace falta ahondar mucho para saber cuáles son las necesidades, allí vive gente trabajadora. Mi familia está formada por seis personas, mis cuatro hijos y mi marido. Nos mudamos de Córdoba Capital buscando un futuro mejor, teníamos dos niños pequeños cuando llegamos. Todo valió la pena, pero fuimos parte de la necesidad. No contábamos con el servicio de agua -con lo que eso significa para una familia con niños- y estábamos pendientes uno del otro con el tema del agua. Iba llegando gente joven que querían progresar, tejimos redes entre nosotros y nos ayudamos. Sin querer yo me vi siempre en el centro ayudando. No me gusta la exposición, pero sí me gusta que me busquen para ayudar y colaborar con quien lo necesita».

Su compañera de ruta, Contini, relató: “2019 fue un año muy complejo y nos dimos cuenta que trabajra en lo social no nos alcanzaba y por ello decidimos participar en política, pensamos en armar una fundación incluso. Somos quienes representamos al PRO Anisacate, pero le pusimos nuestro sello. Ella (por Carolina) es esa alma, ese todo, sin ella no podría hacer nada. En pandemia hicimos un trabajo más humano, con los merenderos, y la coordinación con los barrios y las familias. No se dejó pero se intensificó durante la pandemia».

Actualmente están realizando una campaña de abrigo y de calzado, a través de la cual ya hicieron una donación grande a una fundación y llevaron a los merenderos de la zona. También están organizando el Día del Niño.

«No puedo mirar para el costado cuando veo a alguien con necesidad. No puedo ser indiferente. Cuando faltaba el agua, venía un camión una vez a la semana. Nos juntamos entre todos y logramos que llegara el agua. Era algo para todos. Mucha gente me pide tomar de mi agua y por supuesto le doy. La pandemia nos costó muchísimo a todos. Tengo un negocio y traté de que no le faltara nada a nadie” concluyó la referente sobre su voluntad de ayudar al otro.