Vóley de primera en Alta Gracia

El día viernes en las instalaciones del club Deportivo Norte, se llevará a cabo un partido exhibición de Vóley masculino entre Sociedad Unión eléctrica y un combinado de jugadores de la Liga de Honor de distintos clubes que conforman la federación Cordobesa de Vóley.

Edgar Arguello profesor de vóley del Depo y organizador del evento le contó a RESUMEN como surge la idea de que se dispute este partido de primer nivel en la ciudad de Alta Gracia.

Muchos de los que integran la nómina de SUE son, ex jugadores de Universidad Nacional que quedaron libre por problemas en el equipo universitario. ”Mi hijo Santiago desde los 13 años juega al vóley en Córdoba, ya que acá no había un club en el que pudiera jugar, me recomendaron que valla a UNC por la calidad de profesores y jugadores que había. Con el tema de la pandemia, UNC comenzó a jugar sus partidos de local en el Comedor Universitario, y por decisiones políticas quedan únicamente con división de honor y las demás categorías se disolvieron y arrancó una nueva etapa”. Comenzaba el profe de vóley.

A lo que agregó. “Al haber tantos jugadores libres sin tener club y los profes y técnicos tuvieron que buscar nuevos lugares, y fue Unión Eléctrica, quien los tomó, los fichó y pudieron entrar a la categoría A1. Empezaron a entrenar y a jugar atraídos por la magia de su técnico, Gabriel Fernández, quien a su vez es árbitro, jugador de vóley playero, quien sabe muy bien manejar los grupos, Habló con Santiago que lo quería en su grupo, y habló con cada uno de los jugadores que querían jugar, a lo que muchos los apoyaron”. Concluyó

Esos jugadores que se habían quedado sin club hace un tiempo y tuvieron que buscar nuevos horizontes, y gracias a un club como SUE que los absorbió y les abrió las puertas de su casa, hoy esos jugadores le devolvieron la gratitud con el ascenso a la Liga de Honor de vóley, perdiendo tan solo un partido en este 2021 atípico para el deporte.

Fue idea del Profe de SUE Gabriel el que se haga el final de año en Alta Gracia, en donde el profe Edgar se tuvo que poner a trabajar a contrareloj para que se lleve a cabo el partido. Va a ser una gran oportunidad para poder ver por primera vez un partido de vóley masculino con jugadores federados en Alta Gracia en donde dos equipos con grandes figuras de vóley provincial se darán cita en el gigante de las vías.