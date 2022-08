«Voy a ser intendente en el 2027 ó 2031»

Pablo Ortíz, Secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Alta Gracia, fue entrevistado por los comunicadores de «Todo Pasa» de FM 88.9.

«Tengo apertura de diálogo con todos los referentes de otros partidos -por ejemplo con Andrea Mondino del Frente Cívico, vicedirectora del IPEM 298-, eso muestra madurez. Hay que saber interpretar lo que sucede en la sociedad y por ello priorizamos a los vecinos y trabajamos juntos por eso» afirmó sobre el trabajo que viene realizando desde la secretaría.

En este momento la cartera se encuentra trabajando en la Plaza Rosario Vera Peñaloza, ubicada detrás del Hospital Illia. Se trata del vigésimo sexto espacio verde que ponen en valor.

Sobre su sociedad política con Marcos Torres, dijo: «son acuerdos temporales en beneficio de la sociedad. Venimos trabajando junto con el intendente, vamos creciendo, construyendo…equipo que gana, continúa».

Con respecto a la gestión, contó: «Hemos logrado llegar a la periferia con obras millonarias de agua, recuperamos de la costanera del arroyo, estamos terminando el acceso oeste, estamos modificando la Rotonda Camiares, estamos con la refuncionalización de calle Rossi, solucionando un problema de años e invertiremos 100 millones en obras de cloacas». Y agregó: «Las obras de agua, son obras de infraestructura profunda. Son las más importantes, las que van a marcar la gestión de Marcos Torres y también la mía».

En relación a la polémica por el proyecto de «Ficha Limpia», opinó: «Torres se ha distraído de lo que pasa en el concejo porque es más importante la obra pública. Me parece que ficha limpia no es impulsada por el intendente sino por algunos concejales. La carta orgánica es clara, no hace falta una ordenanza de ficha limpia. Creo que no es momento de discusión sino de arremangarse, de levantarse temprano y trabajar. Al vecino le interesa que le solucionemos las cosas. Entiendo a algunos concejales que quieran crecer pero que no pongan en jaque la gobernabilidad y la conducción».

Ortíz es ladero de Martín Llaryora y sobre su compañero, contó: «Acompaño a Martín Llaryora, caminamos hace muchos años juntos, incluso en la interna del 1999 del Partido Justicialista local, cuando éramos oposición, se vino en la Satag hasta acá. Pasaron 20 años». En la misma línea, ante la pregunta si sería ministro de Obras Públicas o Servicios Públicos de su amigo, declaró:«No, no está en mi cabeza. Me gusta que nos legitimen, somos dirigentes políticos de territorio. Primero hay que ver cómo nos va en las elecciones y hay que seguir construyendo territorio en el Departamento Santa María, venimos dialogando permanentemente con Facundo Torres y llegado el momento se elegirán los mejores hombres y las mejores mujeres, como lo he dicho siempre».

Sobre lo que pasó con la Junta Promotora, detalló: «Comenzó en Alta Gracia, eran 26 en total y luego con Juan Schiaretti, decidieron cambiar el rumbo. No existe Llaryora sin llaryorismo ni llaryorismo sin Llaryora. Me parece bueno que Facundo Torres salga de gira con Martín Llarayora, que trabaje provincia y ciudad juntos».

Con respecto a su recorrido dentro del peronismo, narró: «Vengo de un peronismo de muy abajo, con una mamá militante. No voy a negar que caminé 20 años con Walter Saieg. Que hoy no tenga diálogo, no significa que mañana lo tenga. Y este acompañamiento a Marcos no significa que sea torrista, pero sé que será intendente en el 2023».