Festejando el triunfo de Carolina Basualdo en Despeñaderos, se lo vio esta tarde al actual Secretario de Transporte de la Nación, Walter Saieg, Referente fuerte del peronismo local quien ya había visitado a la legisladora hace algunos días atrás para manifestar su apoyo.

La flamante Intendenta debe ahora dejar la banca que ocupa en la legislatura provincial y que había dejado Saieg cuando asumió en el equipo de Alberto Fernández en Buenos Aires. Ante esto, el panorama respecto a saber quién ocupará ahora esa silla era incierta pero, el ex Intendente de Alta Gracia ratificó su regreso a la vez que manifestó estar “re contento” por el triunfo de Basualdo.

“Ya veíamos el cariño que la gente le demostraba a Caro, como la querían en la Intendencia y bueno, hoy ese deseo se ha cumplido y es Intendenta reemplazando y siguiendo el legado de Juan Carlos Cimadamore”, inició Saieg quien ante la pregunta de si regresará a ocupar su silla en la legislatura cordobesa representando a Santa María, no dudó: “Hace 25 años que los habitantes de Santa María me vienen votando como legislador y ,no voy a dejar que el departamento se quede sin banca. Voy a volver al departamento como legislador, vamos a volver recorrer todos lo circuitos del departamento y todas las intendencias ayudando a los vecinos y viendo todo el bien que le podemos hacer al departamento”, culminó.