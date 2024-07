Vuelve a la pantalla grande: “El diablo viste a la moda” tendrá una secuela

«El Diablo viste a la moda” es una de las películas más icónicas del siglo XXI. La adaptación de la novela escrita por la periodista Lauren Weisberger logró recaudar más de 300 millones de dólares en taquilla durante su estreno en 2006 por la historia de la redactora en jefe Miranda Priestly.

“La verdad es que nadie puede hacer lo que hago”, expresó la fría redactora jefe Miranda Priestly de la revista Runway. Ahora bien, 19 años después de su estreno, Meryl Streep encarnará nuevamente su rol para una tercera entrega.

El primer medio en destacar la noticia fue el portal “Puck”. Allí recalcaron que Disney estaría detrás de la producción y el guión sería realizado por Aline Brosh McKenna, la misma persona que escribió la primera película.

Respecto a la trama, se conoció la posible sinopsis de la secuela. En esta trama, el foco estaría en Miranda Priestly y en sus últimos años de carrera. Desde este punto, la revista Runway estaría padeciendo la problemática actual de las revistas tradicionales: el declive en sus ventas.

Tras este panorama, Miranda deberá pedirle ayuda a Emily Charlton (interpretada por Blunt), quien en la secuela estará trabajando como ejecutiva de un grupo de moda similar a Kering o LVMH.

¿Quiénes formarían parte de esta nueva película? Según el medio estadounidense, Meryl Streep y Emily Blunt ya estarían confirmadas para volver a sus roles. Sin embargo, Anne Hathaway estaría puesta en duda.

En base a esta última, previamente a conocerse la noticia sobre la secuela, la protagonista de “The Idea of You” había discutido sobre la posibilidad de hacer una secuela.

El hecho ocurrió en abril de este año, cuando la actriz fue entrevistada por V Magazine. Ahí destacó que si bien no creía que existiese una secuela de la película, estaría “loca” si no la hiciera en caso de que se confirmara.

“Probablemente no (…) Todos nos amamos y si a alguien se le ocurriera una manera de hacerlo, creo que estaríamos locos si no lo hiciéramos. Pero ahora hay una gran diferencia en el mundo con la tecnología, y una de las cosas de esa historia en particular es que se trataba de producir un objeto físico. Ahora que todo es digital, sería muy diferente”, mencionó la actriz.