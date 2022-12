Vuelven a alertar por «falsos afiladores»: está vez en B° Piedra del Sapo

En las últimas horas en Alta Gracia volvieron a alertar por falsos afiladores de cuchillos. O, mejor dicho, por afiladores estafadores.

Al menos cuatro vecinos de Piedra del Sapo y barrio Liniers advirtieron respecto a un hombre en bicicleta que llega ofreciendo sus servicios de afilador, manifestando un costo y, cuando el trabajo está hecho, le dicen al cliente que «escuchó mal» y que el monto es mayor.

«Este hombre pasó por mi casa, yo necesitaba afilar un cuchillo de carnicero que uso siempre y le pregunté cuánto salía. Me dijo 300 pesos, entonces entré a casa, busqué el cuchillo y una tijera y se los entregué. Él me dijo que me avisaba cuando terminara», inició una de las víctimas de la zona en diálogo con RESUMEN y agregó: «entré a buscar el dinero y le pagué con 1.000 pesos y me dice que faltaba plata entonces lo miré y le dije pero ¿si no serian 600 los dos? y me dijo ‘no, el servicio es 600 pero además de hice pulido a ambas cosas entonces son 1.400 pesos’ me dijo, yo le dije que no le había pedido eso y encima que estaba segura que no me dijo ese precio» agregó la vecina de calle 5 de Piedra del Sapo.

Cabe manifestar que hace algunos meses atrás ya habían «escrachado» o expuesto a través de las redes sociales a un hombre por estafar (o al menos intentarlo) con la misma modalidad.

Se trataría de una modalidad de estafa muy usada en Córdoba capital y de la que ya habrían sido víctimas varios vecinos de Alta Gracia. Se ruega estar alertas.