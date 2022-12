Walter Candiotto y la última carrera del año

Este fin de semana se disputa en Villa del Rosario la última fecha del Campeonato provincial de Rally “Héroes de Malvinas 40 años”, donde Walter Candiotto, es el único piloto altagraciense que llegó hasta esta instancia fina.

A bordo del Fiat Siena del grupo N7, Candiotto viene de quedarse con el tercer lugar de la fecha anterior que se llevó a cabo en Embalse. En dialogo con RESUMEN hace un balance de este 2022 y lo que se viene para el próximo año.

¿Cómo viene la preparación del auto para esta última fecha del campeonato?

Bien, se trabajó en la suspensión, en los frenos en el alineado del auto, después un repaso general. Pero en líneas generales está bastante bien, se cambió una parrilla de suspensión del golpe que tuvimos en la carrera anterior que había quedado sentida, se cambió en carrera pero se puso una nueva, se reemplazó bujes así que debería llegar en óptimas condiciones

¿Qué balance venís haciendo del campeonato?

No es el campeonato que esperamos, si bien no estamos mal, estamos en una quinta posición, y expectante de poder subir al podio, fue un año de altos y bajos, con algunos resultados que no se dieron, algunos problemas mecánicos del auto, y otros problemas nuestros, salidas de caminos, golpes, que nos hicieron abandonar o atrasar en una primera instancia era pelear bien arriba, pero bueno, no es una mala posición, pero no es el balance que esperábamos.

En esta última fecha venís con algunas chances de meterte en el podio, ¿cómo vivís eso?

En esta última fecha tenemos muchas posibilidades de meternos entre los tres primeros, y hasta poder ser subcampeón, por ahí dependemos de algunos resultados no solamente nuestros, sino ajenos, pero haciendo una muy buena carrera nosotros podemos llegar a meternos terceros y por ahí con algo más de suerte segundos.

¿Cómo viene el proyecto del nuevo auto para el 2023?

El proyecto viene muy bien, está prácticamente finalizado, está en su etapa final de armado y colocación de algunas piezas mínimas, pero en un 95% el auto ya está, hay que hacerle un repaso general, ponerlo a prueba el auto, plotearlo y hacerle algunos desarrollos mínimos, pero estaría todo listo y en condiciones, estamos súper contentos se ha homologado, y se le ha colocado con lo mejor que se puede para esa categoría y la idea es dejarlo listo por si se quiere hacer alguna fecha del Rally Argentino. Así que muy contento por el desarrollo del auto, por cómo se trabajó, como se lo hizo se lo armo, así que muy contento con eso.