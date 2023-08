Wanda Nara rompió el silencio y habló de su enfermedad

Desde hace varias semanas, Wanda Nara viene resonando en la boca de todos tras conocerse que padece una enfermedad. Se sabe que la conductora se había hecho diversos estudios pero no había un diagnóstico claro. Todo fue así hasta que Jorge Lanata se atrevió a ponerle nombre a lo que tiene la modelo: leucemia.

Pero cuando parecía que iba a comenzar un tratamiento en el país, ella viajó a Estambul (Turquía) con su pareja, Mauro Icardi. Con este paso, se dijo que se va a tratar allá o en Italia, que lo definiría en estos días. Pero al terminar con las especulaciones, la mediática rompió el silencio el pasado martes tras un diálogo con Rodolfo Barili y Cristina Pérez, para que la ola no se siga haciendo más grande.

En el ciclo de Telefé Noticias, Nara habló de la final de MasterChef (que se emitió el pasado lunes y tuvo a Rodolfo Calderón como campeón del programa) y del reconocimiento que recibió por parte de la gente, sobre todo en estos últimos días: “Me gustó hacerlo, me acercó muchísimo a un público diferente. Entre a las casas, muchas mamás me decían ‘me quedo con mis hijos viéndolo’, muchas abuelas me escriben. Estoy agradecida a la gente que me recibió, que me permitió entrar a su casa”.

En cuanto a su estado de salud, la mediática comentó que “La verdad es que fue todo muy rápido para mí. Después de los Martin Fierro me hice un análisis que no salió como esperaba. Lo primero que me dijeron es que no me podía subir a un avión, y no sabía por cuánto tiempo”.

“Fue todo muy de golpe, no sé si hablar, porque la gente te juzga, y prefiero guardármelo. Mi gente, mis amigos, están, ellos saben todo. Cuando esté más fuerte lo voy a contar”, dijo y agregó: “Me hubiese gustado que fuera de otra manera, aceptar las reglas”, subrayó.

En cuanto al supuesto juicio hacia el conductor de Periodismo para Todos, Wanda dijo: “Cuando me preguntan si le voy a hacer juicio al periodista (Jorge Lanata), dije que no, porque trabajo en este medio desde muy chiquita, hay letra chica y conozco las reglas de juego. Hay muchos periodistas que me acompañan desde lo privado. Pero me sacudió porque yo todavía no sabía”.

Por otro lado, se refirió a lo que se generó en redes sociales: “Gente diciendo que lo filtraba yo, que lo estaba contado yo. Nunca jugaría con una cosa así, con un tema de salud. Hay un límite y es la salud. Pero me puse las pilas por mí y por los que me rodean. Siempre soy la más fuerte, la que le pone el hombro a todos, y en este caso lo tengo que hacer por mí”.

“Me saqué el pijama para salir adelante. También me tuve que sentar con mis hijos, ellos no lo sabían y en el colegio les preguntaban, por eso los senté y les conté todo”, remarcó.