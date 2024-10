Wanda Nara será la próxima invitada en el programa de Susana Giménez

Cuando todo parecía indicar que el matrimonio entre Wanda Nara y Mauro Icardi transitaba por su momento de mayor crisis y distancia, Guido Záffora fue testigo de un sorpresivo encuentro entre la conductora de Bake Off Famosos, Telefe, y el futbolista del Galatasaray de Turquía.

“Tenemos quién es la sorpresa de Susana Giménez (…) Wanda Nara con Susana Giménez el próximo domingo”, destacó la analista de Gran Hermano 2023-2024.

De acuerdo con la periodista, fue difícil de convencer a Wanda Nara para formar parte del reconocido sillón de Susana. Sin embargo, lograron que confirmara su asistencia para hablar de todas sus polémicas, que van desde la “separación” con Mauro Icardi hasta su enfermedad.

“Contando todo sobre su separación con Mauro, que le pasa, cuál es su salud. Todo lo contará el domingo en primicia con Susana Giménez. Costó convencerla”, determinó Laura Ufbal sobre los temas centrales de la entrevista.

Finalmente, la diva de Argentina buscaría que la empresaria vaya a la entrevista en compañía de sus hijos. Sin embargo, esto estaría por definirse dado que Francesca e Isabella se encuentran con un cuadro de fiebre. “Están tratando de convencerla de ir con los chicos, porque no tiene ganas. Las niñas están con fiebre”, cerró la panelista de Intrusos sobre la posibilidad de que las hijas de la empresaria formen parte de la entrevista con Susana Giménez.

Luego el panelista de Intrusos, América Tv, recordó con sorpresa cuando fue hace unos días a un restaurante y minutos más tarde se sentaron a su lado la propia Wanda junto a Mauro Icardi, padre de sus hijas Francesca e Isabella, y los vio muy compinches y buena onda.

«Wanda va a comer todos los fines de semana con Icardi. De hecho, me la crucé y estuve hablando con ellos. A mí la separación me da extraño, los vi yo», precisó Guido en el ciclo que conduce Flor de la V.

«Me siento en una mesa atrás en La Cabrera. Estoy en el lugar y llega Wanda con Icardi y literal se sientan al lado mío. Fue una situación incómoda, imaginate la cara de Icardi cuando me ve. Se sientan al lado y escuchas todo, él es muy fachero», continuó su relato.

Y remarcó cómo fue la divertida charla con ambos: «Wanda me tira una cuchara en la mesa y me dice: no me grabes. Le digo que no la estaba grabando a ella. Era sábado a las 12 de la noche. Y cuando me estoy yendo me saluda buena onda y me dice que era un chiste. Icardi y Wanda divinos».

Además, se mostró la imagen de ese momento de Wanda Nara y Mauro Icardi en su romántica cena que contó con Guido Záffora como principal testigo.