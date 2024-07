¿Y en Córdoba?: Paulo Londra anunció su regreso a los escenarios con un show internacional

El cordobés Paulo Londra pasó mucho tiempo en las sombras debido a sus problemas legales con una productora que lo “engañó”. Tras haber ganado el juicio, volvió de a poco a la música y en noviembre de 2022 lanzó un nuevo álbum.

Asimismo, en las últimas semanas presentó un nuevo tema y adelantó que se encuentra trabajando en su nuevo material discográfico. Incluso, anunció un show para las próximas semanas. Sin embargo, aún no hay noticias sobre una presentación en Córdoba.

La última vez que Paulo Londra realizó una presentación en Córdoba fue en el mes de noviembre del año 2022. El cantante lo hizo en el marco del anuncio de su regreso a la música y fue un show gratuito en el Parque de Las Tejas. Allí, el espectáculo contó con distintos invitados y lo cerró con la promesa de “volver pronto”.

Sin embargo, en las últimas horas, Londra anunció un recital en España y abrió un debate entre sus seguidores, quienes le reclamaron que debe hacer un show en su ciudad natal. También lo solicitaron desde otras partes del mundo, tal es el caso de México, Chile, Perú y Colombia.

El cordobés se presentará el 17 de julio en la ciudad de Barcelona. A través de sus redes sociales, el artista comentó que aprovechará su viaje a La Velada del Año para hacer algunas presentaciones en el país europeo.

El nombre de Paulo Londra es uno de los que cambiaron la música argentina de la última década. Su irrupción en la escena fue tan fulgurante como su exitoso primer álbum Homerun de la mano del hit Adán y Eva, que atravesó barreras históricas para un artista latino, como así también su último material Back To The Game. Este último cuenta con grandes colaboraciones con artistas de talla mundial, tales como Ed Sheeran, Travis Barker y Timbaland.

Su gran hito internacional se dio cuando hizo en el 2022 el tema The World is Yours To Take, la canción oficial para la FIFA World Cup junto al rapero Lil Baby, y que en 2019 haya sido convocado por Ed Sheeran para formar parte de su exitoso álbum No.6 Collaborations Projects en el simple Nothing On You.

El cantante y rapero pionero en la exportación del trap y el rap argentino, ha sido clave en romper fronteras y llevar a lo más alto a la escena urbana, convirtiéndose en uno de los artistas más influyentes de la música latinoamericana. Londra cuenta con una extensa batería de éxitos, que incluye además colaboraciones con artistas como Feid, Duki, Bizarrap, De La Ghetto, Justin Quiles, Becky G y Lit Killah, entre otros.