Ya hay grilla confirmada para la temporada en el Cine Monumental

Este año particular, atravesado por la pandemia, no impidió que el Monumental pueda recibir shows y espectáculos. Con protocolo mediante, las plazas que se pueden utilizar son alrededor de 600 en burbujas sociales. Los espectadores no pueden quitarse los barbijos ni pararse.

Los artistas interesados en nuestro Cine Monumental son de renombre y están expectantes a una temporada totalmente diferente a las que estamos acostumbrados.

Los artistas y las fechas

Camilo Nicolás: 11 de enero

11 de enero Q’Lokura: 17 de enero

17 de enero Indio Lucio Rojas: 23 de enero y 20 de febrero

Por su parte, Los Rojas tienen reservadas las fechas del 16 y el 30 de enero; y el 13 de febrero. Sin embargo aún no está confirmado si se presentarán los tres hermanos juntos.

Desde la Dirección de Cultura confirmaron a RESUMEN que hay más artistas de nivel nacional interesados por el Cine, pero que aún no cerraron la fecha porque esperan a conocer cuál será la realidad sanitaria del país en los próximos días.

Algo que es certero, es que el Monumental encenderá sus luces hasta marzo.