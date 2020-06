“Yo tenía expectativas de que Facundo Torres sirviera para unificar, pero no veo una política clara al respecto”

El Senador Nacional por Córdoba, Carlos Caserio, brindó esta mañana una entrevista al programa radial Todo Pasa en la cual fue punzante con el peronismo cordobés, el equipo de Gobierno de Schiaretti y sobre todo con el Ministro Facundo Torres. A su vez, se refirió a la herencia macrista y los inconvenientes con el transporte interurbano en Córdoba.

En cuanto al conflicto del transporte que tiene por estos momentos el Gobierno Provincial con los choferes, Caserio manifestó que lo preocupó cuando “el Intendente de Córdoba, Martín Llaryora, hizo cargo al Presidente por la situación” y tildó de injusta esa actitud del mandatario capitalino. A su vez, indicó que “historicamente” hubo desigualdad entre Capital Federal y el resto al momento de repartir los subsidios. Caserio mencionó a Walter Saieg y destacó su actitud de querer equiparar el AMBA con el interior. “En ese momento fue cuando se triplicaron los subsidios que el interior recibía” indicó.

Sobre el legado del Gobierno nacional anterior expresó: “El Presidente está pagando la deuda que dejó Macri para ayudar a solucionar las jubilaciones y además entrega recursos, como lo habíamos prometido. Cuando creía que Macri iba a arrasar, eso no pasó. Estábamos de rodillas al mundo”. En relación al peronismo schiarettista señaló que el trabajo de los cordobeses en Buenos Aires es para que el equipo que responde al Gobernador Schiaretti se una al peronismo nacional.

Caserio fue punzante cuando habló de la relación tanto con Schiaretti como con el equipo de Gobierno que responde a él: “Después de mi decisión de acompañar a muchos presidentes la relación se enfrío. Yo tenía muchas expectativas de que Facundo Torres sirviera para unificar, pero la verdad que no veo una política clara al respecto”. Y continuando por el mismo hilo señaló: “Cuando uno quiere hablar con Facundo de esas cosas no se puede porque él tiene una visión distinta, es una continuidad del Ministro anterior, que trabajó más para la oposición que para el propio peronismo. Si estamos divididos es bueno responder a las políticas del Gobernador pero pretender ser más papistas que el papa no es bueno”.

“Los peronistas debemos estar todos juntos, tenemos que trabajar para no dividirnos. Todos sabemos que Alta Gracia fue un lugar complicado porque dirigentes de algún modo se diferenciaron” comentó en relación a las PASO y prosiguió: “¿alguna vez me vieron a mi ir a Alta Gracia a dividir, a apoyar a Walter que es mi amigo o a apoyar al intendente actual? yo no trabajo para eso.”

Por último, dijo que el Presidente y el Gobernador se tienen más respeto que antes y que si en el 2023 “estamos separados las posibilidades de ganar serán más difíciles, pero yo voy a seguir luchando para que tengamos un mejor peronismo y la relación con Nación sea mejor”.