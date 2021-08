Yoni necesita una nueva cirugía y la ayuda de todos

Nuevamente el pequeño Yoni debe ingresar a quirófano y esta vez para que los médicos- y según explicó Paula, su mamá- le bajen la cánula que posee y le permite respirar. Es el paso anterior a la posible descanunización del niño quien a causa de severos problemas respiratorios, posee traqueotomía desde que nació.

Yoni tiene apenas tres años y ya es un verdadero guerrero. Al momento ha pasado por cuatro terapias intensivas y su familia espera por el día en que la noticia de la descanunización llegue pronto. Ese, sin duda, será el comienzo de una nueva vida para el.

“Hace un año y seis meses que no lo podían controlar a Yoni a causa de la pandemia. Ahora el 30 de agosto tiene que entrar a cirugía en el Hospital de Niños para que se la bajen y después para programar que se la retiren. Lamentablemente como pasó mucho tiempo que no se controló, hace poco tuvimos la mala noticia de que el se acostumbró a eso, por eso ahora me pidieron dos nuevas cánulas, para ponerlo a prueba y que respire solo”, contó Paula en diálogo con RESUMEN.

Dichas cánulas son Biesalki N° 4 y N° 5, cuyo valor en el mercado oscila los 22 mil pesos cada una. Por el alto costo y la imposibilidad de adquirirlas, la familia realizará un Bingo virtual el próximo 13 de septiembre a las 21:30 horas.

“El bingo se juega por WhatsApp, se unen a un grupo y ahí se van cantando los números y se va pasando placa para que vayan controlando los números que van saliendo. La tira completa sale $100 pesos y comprando tres va una de regalo”, explicó la joven mamá.

Los premios van a ser en efectivo y objetos como parlantes portátiles y demás. A quien quiera colaborar con Yoni, pueden comunicarse al 351 3356763.