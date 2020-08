“Entiendo el cansancio de la gente pero sería triste a esta altura tener que retroceder o multar”

Ayer Alta Gracia registró el récord de contagios de Covid, según lo especificaron en el informe diario reportado por el Municipio. Esta mañana y en una nueva entrevista con la 88.9, el Intendente Marcos Torres no pudo dejar de hablar al respecto refiriéndose a la necesidad de estar alerta y seguir respetando las medidas establecidas, aunque aclarando algunas cuestiones que hacen a la particularidad de la ciudad.

“Aquí no estamos ante un brote, eso lo van a explicar mejor los sanitaristas, sino ante una cadena de contagios porque el brote es algo inesperado donde no se conocen los nexos epidemiologicos y en este caso podemos conocer de donde viene cada uno de los contagios. Logicamente nosotros alerta y expectantes, es algo que nos preocupa y mucho pero vamos a trabajar lo mas rapido posible para llevarle tranquilidad a la gente”, inició el mandatario municipal quien a la vez remarcó que por una cuestión “geográfica” resulta dificil realizar todos los retenes necesarios, por los miles de vecinos que viajan a diario a trabajar a la ciudad de Córdoba.

A minutos de participar de una conferencia via zoom con el equipo del Coe regional, Torres anticipó que no analizan retroceder en ninguna de las fases precisamente por no hallarse un brote de Coronavirus aún.

“Ya no estamos más en una cuarentena estricta, lo único que sigue firme es la prohibición de las reuniones sociales, ya que esta demostrado que son muy peligrosas a la hora del contagio. Nosotros estamos haciendo capacitaciones para la aplicación de la ley provincial que sanciona a quienes no acatan lo de las reuniones sociales. Sabemos que los fines de semana hay muchos llamados a la policía y seguridad ciudadana por gente que no cumple y también entiendo el cansancio de la gente pero sería muy triste a esta altura tener que retroceder o multar“, agregó, a la vez que fue crítico con aquellos bares en los que se empezó a flexibilizar con el correr de los días.

La gestión en el marco de pandemia

En este sentido, el Intendente remarcó los avances obtenidos a pesar de que no están pasando por el mejor momento y sostuvo que el Municipio “está solido”. “Creo que hay que ayornarse a los momentos y hoy la situacion es esta. Alta Gracia no es ajena a esta crisis económica que esta tan larga, junto a una crisis sanitaria que nunca hemos tenido y que a la vez conlleva a una crisis social; pero junto a mi equipo estamos trabajando mucho, estoy seguro que estamos en el camino correcto, el Municipio esta firme, solido, no solo hemos triplicado las ayudas sociales, sino que sanitariamente hemos armado el polideportivo. Además de todo eso, estamos haciendo obras”, resaltó, enumerando los trabajos que se vienen realizando en el marco de la puesta en valor de plazas y espacios públicos, como así también la continuidad de obras de cloacas, cordón cuneta, iluminación y hasta forestación en diferentes barrios de la ciudad.

Torres remarcó la importancia de que la pos pandemia los encuentre con amplios y mejorados espacios que permitan “vender a la ciudad turisticamente”. Y, anticipó que están trabajando en el subsidio de un crédito de la fundación del Banco de Córdoba para asistir a todos aquellos sectores perjudicados al 100% en esta pandemia como talleristas, transportistas, jardines maternales, hoteleros, etcétera.

Sobre su gabinete de trabajo y la oposición

El Intendente sostuvo que está muy contento con el actual equipo de trabajo que lo acompaña en las diferentes áreas del Municipio, remarcando que es un equipo “que está en la calle” y que es lo que a él le gusta. “Tengo un equipo de trabajo que trabaja y trabaja mucho, el vecino tiene que estar tranquilo porque hay un equipo que funciona y creo que los cambios han dado buen resultado”.

Palito cortito y al pie para la oposición y las “chicanas” del bloque de Alta Gracia CRECE: “la verdad es que esperaba mas acompañamiento desde la oposición en este momento, mas ideas. Queda tiempo, la gestion está en sus primeros meses, espero que puedan recapacitar y reverlo, lo digo como vecino”, sostuvo.

Y ..su postura respecto a la marcha del 17 A

“Es un derecho constitucional y lo entiendo perfectamente. El contenido de la marcha es muy personal de cada uno pero sí creo que en un contexto de pandemia, donde todos estamos haciendo un esfuerzo, me parece que hay que tener empatía y el respeto por el otro que si esta cumpliendo con los protocolos como corresponde. Hacer una marcha sin barbijo, con tanta gente no me parece lo mas atinado, no el contenido, eso nunca lo voy a poner en tela de juicio”, opinó.