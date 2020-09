Mariana Garay: “No tengo nada que responder al respecto porque esa nota no me llegó a mi”

En la mañana de hoy se conoció un comunicado que emitieron médicos y enfermeros del Hospital Illia, con el aval de la Unión de Trabajadores de la Salud. En el mismo se relatan las condiciones en las que trabajan, más allá del marco de pandemia que atravesamos. Además, denuncian que los cargos son elegidos arbitrariamente y hasta hay profesionales que no tiene su matrícula en regla.

Ante esto, la Directora del Hospital Mariana Garay, al aire de Todo Pasa, expresó que no estaba al tanto de la nota difundida en los medios de comunicación. “No tengo nada que responder al respecto porque esa nota a mi no me llegó. Son millones de cosas que se plantean” indicó Garay y agregó: “Creo que las cuestiones de reclamos y denuncias que hacen las deberían hacer formalmente para que uno tenga la posibilidad de defenderse de la manera correcta que se hacen las defensas”.

Para Garay, esta denuncia no debió ser mediática y en primer lugar debería haber sido dirigida a ella, quien está al mando del nosocomio regional. “Es muy fácil denunciar mediaticamente, creo que las cuestiones hay que denunciarlas por las vías que deben ir esas cuestiones que son las vías legales. Espero a que ellos planteen todas estas cuestiones de la manera correcta para yo después contestar de manera correcta” expresó y cerró el tema.

En tanto, acerca de la situación epidemiológica en Alta Gracia y la zona, Garay indicó: “La cuestión está bastante controlada. Tanto Malagueño como Despeñaderos, e incluso Alta Gracia vienen mejorando los índices de disminución de casos”. Y en relación a la decisión del Municipio de adherir a las reuniones familiares, la autoridad del COE comentó que desde el ente solo dan recomendaciones y los municipios, a través de sus autoridades sanitarias “puede determinar si las escucha o no”.

Finalmente, la Directora del Hospital hizo referencia al caso del hombre de Colonia Caroya que falleció ayer y confirmó que el paciente estuvo internado 12 días en la institución y que el fallecimiento se dio por un “compromiso sistémico”. También afirmó que “se debería haber comunicado el compromiso pulmonar que existía. Desde Jesús María nosotros teníamos un diagnóstico que marcaba solo la cuestión abdominal”. Para cerrar, sentenció: “Las personas que fallecen en cualquier centro de salud tiene el derecho de objetar el accionar de los profesionales, por lo tanto a la persona se le ha brindado la historia clínica y puede investigar. Está en todo su derecho de objetar e creer que las cosas se hicieron mal”.