“Canciones Living” la nueva propuesta de Dario Carri

Dario Carri, músico de nuestra ciudad, apuesta a los show de manera virtual, es por eso que lanzó su nueva iniciativa “Canciones de Living”, una propuesta que apunta a brindar temas musicales a las personas que se sumen de manera online.

“Cuando comienza la pandemia allá por abril, yo tenia la contratación de una fiesta de 15 la cual veía caída por la situación que se estaba viviendo. Entonces la familia me pide que la haga de forma virtual porque tenían familiares a lo largo de toda la provincia de Córdoba y cada uno lo iba a vivir desde su casa y de esa manera nace empezó la idea de hacer estos vivos”, explicó Dario en diálogo con RESUMEN.

Afirma que después lo contrataron para una fiesta de 50 años y luego comenzó los días sábados a implementar la propuesta de realizar show a través de la pantalla.

“Hay comercios que me apoyan con su publicidad pero con el tiempo fue decayendo un poco porque la gente ya no se encontraba en su casa y empecé a tener menos público. Entonces hice canciones de living, le di una vuelta de rosca y canté temas musicales que me gustan más a mi, soy un inquiero en el ámbito musical y busco no aburrirme para poder transmitir y traspasar la pantalla”, agregó Carri..

A su vez, comentó que empezó a tener otro público y es allí donde nace la gorra virtual. “Dejo un CBU y la gente va colaborando. Hoy viernes a las 22:00 horas, realizó una nueva presentación ya que los sábados al estar funcionando los bares, hay menos gente conectada”, finalizó Dario.