Villa Camiares: ¿Qué pasó con los reclamos colectivos por los altos montos de las facturas de EPEC?

Hace poco mas de un mes, la Presidenta del Centro Vecinal de Villa Camiares, Alma Mondaini, confirmaba a RESUMEN que atento a la gran cantidad de vecinos que reclamaban por los excesivos montos que habían recibido en sus boletas de EPEC, se reunirían con otros barrios para realizar un reclamo masivo ante la Empresa Provincial de Energía de Córdoba. Esto, finalmente se concretó y ya hubo respuesta; aunque a muchos dejó con gusto a poco.

En diálogo con la 88.9, la referente barrial dijo que lograron reunir unas 120 firmas y que fueron atendidos por personal de EPEC. “Se inició un reclamo colectivo, los vecinos enseguida se sumaron y nos llamaron desde Epec, de una comitiva que vino de Córdoba y que esta encargada de la parte social de la empresa, y ellos se contactaron con la mayoría de los que habían firmado ese reclamo”, inició Mondaini.

El segundo paso, fue el acuerdo de revisar los medidores; es decir, ver cual era la situación particular de cada uno de estos vecinos y así fue. “Personal de Epec fue a hacer las mediciones a los domicilios y a explicarles el tema del consumo. Es cierto que hay mucha gente que no entiende la lectura de las facturas, los periodos y el tema de los escalafones que no es poca cosa. En las reuniones nos dijeron que las tarifas no aumentaban desde enero y en las facturas que llevamos nos demostraron que no habían aumentado las tarifas sino el consumo y lo que te va subiendo el escalafón”, añadió la Presidenta del Centro Vecinal.

Una respuesta… que conformó a unos pocos

La respuesta, en su mayoría, habría sido que el consumo aumentó, aunque lo cierto es que se hablaban de cifras casi insólitas de vecinos que habían pagado unos 4 mil pesos y les arribó una boleta que superaba los 16 mil. “La cosa es que los vecinos vimos que las facturas aumentaron y en muchos casos mucho. La empresa se ha comunicado y no lo podemos negar, lo que hicimos fue recomendarles que pidieran un turno y pudieran ver cada uno su caso en particular, porque tenes gente de bajos recursos que se calefaccionan con un caloventor o estufa a cuarzo y ven que el aumento que han tenido se justifica con el consumo que han tenido, después otro vecino que no sabia que tenia a otro vecino enganchado, o a otro que dice que se calefacciona con leña y no tiene luces led y no justifica que le venga el doble o el triple de la boleta. Hay vecinos que quedaron conformes y otros no”, dijo Mondaini.

En fin, los vecinos siguen preocupados y en alerta.