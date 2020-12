“Me puso un arma en la cabeza y me llevó mi auto y 300 mil pesos”

Más que angustiante la situación que por estas horas atraviesa un vecino de Alta Gracia a quien mediante amenazas, le habrían arrebatado su vehículo y la suma de 300 mil pesos en efectivo. Bienes que iba a entregar a cambio de un lote en la zona de La Marianita.

En diálogo con RESUMEN el damnificado asegura que “todo fue un engaño”. “El me pidió mi Peugeot 308 y 300 mil pesos y a cambio me daba el terreno que costaba 600 mil pesos, más un auto. Resulta que ese lote tenía mucha deuda y no fue lo que dijo. Seguramente se lo vendió a muchas personas más. Cuando se dio cuenta de que no iba a haber trato, sacó el arma y me amenazó ami y a mi hijo. Se fue con mi auto y los 300 mil pesos”, explicó el hombre quien eligió las redes sociales para hacer el descargo pero no realizó denuncia policial.

“No denuncié porque es una persona peligrosa que está metida en el narcotráfico y amenazó a mi hijo. Lo último que quiero es que le pase algo a él. Yo perdí lo único que tenía y consegui por una herencia familiar. Este hombre me dejó en la calle”, culminó el damnificado a la vez que manifestó estar “desesperado” por no saber que hacer.