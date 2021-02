Contini: “Si queremos una renovación de lo dirigentes políticos, tenemos que participar”

Con la fecha confirmada para las listas del PRO en Santa María, la concejal de ese espacio en Anisacate, Natalia Contini, dialogó con La 88.9 respecto a la contienda electoral que enfrentará a Ignacio Sala por el oficialismo y Nelly Morales por la oposición.

“Se está organizando para buscar el mejor lugar y si bien hay procesos legales a cumplimentar, también tenemos hoy un tema que es la salud que nos obliga a adecuar todos los comicios. Nada que no se haya en otros lugares y que también se podrá hacer ahora“, explicó la edil.

Respecto a las declaraciones de Morales en relación al manejo del partido, Contini sostuvo: “Hay un cierto interés personal que se ve volcado en esas declaraciones. Esta dirigente que cuestiona a Ignacio en la departamental llegó a donde está por Cambiemos“.

“Nosotros somos muy libres en la forma que nos podemos expresar y no tenemos un discurso que baje y debamos todos respetar. El PRO nace desde ese lugar y cuando un peronista entra ahí no se siente representado. No entiendo porqué no encontraron la forma dentro del peronismo de tener participación“, afirmó Contini respecto a la lista opositora.

“Si queremos una renovación de lo dirigentes políticos, tenemos que participar. Esta interna nos permitió poner las cosas sobre la mesa y aún cuando nos enfrentemos a la posibilidad de la derrota“, agregó y afirmó que es necesario trabajar más “en lo social” inclusive con aquellos que “están en la vereda del frente”.

“Con las internas se va a aclarar el mapa para ver como queda todo diagramado, pero eso se verá con el diario del lunes“, destacó.

Las internas del PRO en el departamento Santa María que se llevarán a cabo el próximo 7 de Marzo en cinco circuitos.

PROYECTO DE AUTOVÍA Y TURISMO

En relación a la autovía que anunció el Gobierno provincial entre Alta Gracia y Villas Ciudad de América, Contini dijo que es indispensable que el proyecto vaya de la mano “con políticas reales de planificación”.

“Quiero que se planifique un Anisacate que sea turístico. Hoy Anisacate tiene turismo porque está el río, pero se termina el río y no hay nada más. Nosotros como vecinos lo vemos y hace 12 años que lo veo“, subrayó.