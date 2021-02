“Se tiran la pelota mientras nosotros estamos rehenes en nuestra propia casa”

Hace algunas semanas iniciaron la obra de extensión de red de agua en calle Cardenales al 500 y, según los vecinos del sector, la misma está detenida.

“Hace una semana que no hay obreros y la obra no avanza. No podemos sacar los autos de nuestras casas para ir a trabajar, ni hablar si hay alguna urgencia. El muchacho de la máquina dijo que el jueves venía gente de Cosag y no apareció nadie. Tampoco tenemos agua”, explicó Lola, vecina de lugar.

Según sostienen, desde COSAG les habrían informado que dicha obra pertenece al Municipio y, desde aquí, tampoco les habrían brindado respuestas a los vecinos.