Marcos Fey sobre “Coco” Ciarez: “La pandemia sacó lo peor del intendente”

Marcos Fey visitó Alta Gracia para ver la forma de trabajo en el Punto Mujer inaugurado en la ciudad y llevar ideas y proyectos para Malagueño, ciudad de la que es concejal. Al respecto, entrevistado por La 88.9, el edil comentó que el intendente Pedro “Coco” Ciarez aún no implementó la Ley Micaela en el Municipio y que las medidas contra la violencia de género “son insuficientes”.

“Tenemos quejas de mujeres que no son contenidas ni asesoradas. Está tomado como un tema adyacente pero es algo central y hay que darle la importancia que merece“, afirmó el ex candidato a intendente por UNITE.

A su vez, Fey sobre el discurso de apertura de sesiones de Ciarez comentó que “la pandemia sacó lo peor del intendente”.

“El discurso fue bastante vacío de cuestiones políticas. El intendente no tocó el tema violencia de género, no tocó el tema medio ambiente, cuando hay loteos privados y mencionó un camino de ingreso a Malagueño ya pavimentado cuando no ingresó al Concejo ninguna evaluación de impacto ambiental; y no tocó el tema de defensa del patrimonio ambiental. Él planteó que la pandemia sacó lo mejor y lo peor de las personas y comparto eso, porque Malagueño cortó todos sus ingresos, confiscó 40 bicicletas a ciclistas, ordenó el cierre del Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas por más de 60 días, hizo trabajar a todos los empleados municipales y una serie de cuestiones que rayan con el abuso de poder. La pandemia sacó lo peor del intendente y esperamos que este 2021 saque lo mejor de él“, puntualizó.

“La lucha que planteamos es dejar los estilos de la vieja política, que es todo a puertas cerradas, y hacer la política con más transparencia. Entendemos que manejaron el tema de la pandemia a puertas cerradas con sus allegados, con su entorno y con poca información que no sea la radio y las redes municipales“, agregó el hijo del ex intendente Carlos Fey.

Respecto a los casos de “vacunados VIP”, entre los que se encuentra Ciarez según denunció el legislador Marcelo Cossar, Frey comentó que coincide con que existe “personal estratégico” que debe colocarse las dosis contra el Covid-19. Asimismo, sostuvo que es necesario “priorizar” para evitar “un pisoteo a la igualdad”.

HOLCIM Y EL PATRIMONIO CULTURAL

Fey también se refirió al cambio de la traza del camino histórico 514 buscado por la cementera Holcim, que va desde la plaza Manuel Belgrano hasta Falda del Carmen, utilizado por vecinos, ciclistas y para distintas peregrinaciones. “Ahí están los intereses de una cementera, que la empresa aduce que lo quiere sacar por una cuestión de seguridad vial. Nosotros consideramos que hay otras medidas que pueden tomarse como la semaforización o la construcción de una rotonda en vez de la destrucción del camino“.

El edil se refirió también a la versión de algunos historiadores que sostienen que el Cura Brochero pasó por ese camino. “Hay una construcción social en ese camino y un uso permanente. Estamos dando una lucha muy fuerte y esperamos un milagro porque es muy duro ver cómo una corporación internacional pisotea las creencias de un pueblo cordobés y argentino como Malagueño“, remarcó.