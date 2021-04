“Ya perdí mucho dinero y mi hermano no me devuelve mi casa”

Hace exactamente dos meses atrás, este medio hacía pública la situación de Matías, vecino de la ciudad quien desde hace tiempo peregrina por los pasillos de tribunales para que la Justicia actué y saque de su casa a su hermano, a quien de buena fe le prestó el inmueble y, éste, se adueño del mismo cambiando hasta la cerradura. (Nota relacionada)

Hoy, la situación de Matías es la misma. Si bien logró que su prima abandonara el departamento ubicado en el mismo terreno y que en su momento le alquilaba, lo de su hermano no ha cambiado sino que por el contrario, ahora éste se apropió también de ese segundo inmueble y la cosa parece estar más difícil para Matias, ya que el tiempo de la Justicia sigue corriendo en su contra.

“Cuando decidí hacer público esto, me llamó un montón de gente que le pasó lo mismo. Yo le presté la casa a mi medio hermano para que viva y después me termina usurpando. Logré que mi prima abandonara uno de los departamentos pero al ahora se quedó con los dos. El proceso de un juicio de desalojo es tan largo, tedioso y difícil de afrontarlo que la mayoría terminado sacando las cosas a la calle ante la ausencia de la Justicia”, inició el damnificado.

Matias tenía una prohibición de acercamiento a su propia casa, luego de que su medio hermano y ocupa lo denunciara. “Por ser policía quisieron arruinarle, fueron denuncias sin fundamentos pero con eso lograron que no pudiera volver a mi casa y hasta estuve de carpeta psiquiátrica”, añadió.

El caso de Marias corre por la órbita civil, ya que penalmente le aclararon que no existe delito alguno en el accionar de su familiar, ya que la casa fue prestada a voluntad.

“Esta casa era herencia de mi hermano mayor yo soy huérfano. Yo sé la compre a él y desde entonces tengo todo, absolutamente todos los documentos, servicios e impuestos a mi nombre, desde hace 11 años. Él no puede reclamar nada, no le corresponde”, dijo Matias a la vez que aseguró haber sido contactado por Ivana Presichelli, abogada de su hermano, quien le planteó llegar a un acuerdo que para nada lo beneficiaba.

“Lo que me proponían era una extorsión. Me entregaban la llave de un departamento a cambio de que cediera de manera legal el otro. No acepté, los dos son mis departamentos”, dijo Matias y añadió, “hoy vive colgado de la luz porque le di de baja a ese servicio estaba a mi nombre. Pagué hasta 8 mil pesos de luz de esos departamentos”.

“Yo perdí mucho dinero y mi hermano no me devuelve la casa”

Matias ya inició un juicio de desalojo, envió un sinfín de cartas documentos, contrató abogados y todo es solo la parte inicial del proceso para llegar a recuperar su casa.

“Yo perdí mucho dinero y mi hermano no me devuelve la casa. Hay gente que espera 8 años para que salga un juicio de estos y se invierte un montón. Pero el perjuicio no es solo material ni económico, es también emocional porque yo soy huérfano y la única familia que tengo me hace esto. Sin duda es algo que me dejó muy mal emocionalmente”, aseguró.

“La Justicia a mi no me llevó el apunte porque soy policia. Estuve días para poder radicar la denuncia y lamentablemente todos los caminos conducen a que uno haga Justicia por mano propia, algo de lo que estoy en contra porque ademas puedo perder mi trabajo . Necesito que actúen”, culminó.