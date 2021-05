Carolina Nayada: “Sin donantes, no tenemos trasplantes”

Como cada 30 de mayo, ayer se celebró el Día Nacional de la Donación de Órganos, en el cual se conmemora el nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante en un hospital público. En este contexto, la Dra. Carolina Nadaya, estuvo en TODO PASA, en la 88.9, para hablar sobre este proceso que ayuda a tantas vidas.

El avance de la medicina, ha hecho que el trasplante, al igual que muchos tratamientos, haya mejorado mucho. “El trasplante no es un milagro, sino un tratamiento de una enfermedad crónica en la cual el paciente debe hacer un seguimiento con sus médicos y un tratamiento crónico. Siempre tratamos de ser claros con nuestros pacientes”. Luego de que se impuso la Ley Justina (27.447), esto ayudó mucho a lo que es el número y el proceso de la donación. La negativa a donar bajó a un 40% desde que existe esta ley. Previamente, la población que se negaba a donar rondaba entre un 60%. Lo que dice esta ley es que todos somos donantes voluntarios, a menos que la persona especifique a través de la firma de un documento, afirmando que no quiere serlo. “El principal problema es este, si no tenemos donantes, no tenemos trasplantes. En estos últimos meses, con el tema de la pandemia, ha hecho que el número de trasplantes en el año haya bajado” expresó la Dra. Nayada.

La campaña de donación de órganos es impulsada cada año por el INCUCAI, con el objetivo de informar a la población de qué se trata este procedimiento, tanto para el donante, como para quien recibe dicho órgano. “Es importante brindar la información desde muy chicos, en los colegios, con estas campañas” relató Nayada. “Existen muchos prejuicios en relación a los trasplantes. Debemos ser empáticos para poder donar”, dijo.

Actualmente hay casi 7 mil personas en lista de espera en el país, que requieren un trasplante y que gracias a él, pueden seguir viviendo. Hay muchas áreas que dependen de la donación como nefrología, cardiopatías, trasplante de tejidos, médula ósea, entre otros. Es por esto que el INCUCAI siempre impulsa todo tipo de campañas, principalmente para dar información a la población, para que todos los prejuicios y la mala información se vaya disipando y ayude a tener un número de donantes.