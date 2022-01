En todo el mundo y en Córdoba la variante Ómicron está generando muchos casos. Esto genera que se levante la curva de contagios. La Dra. Cámara explicó que si bien no son graves los casos, tiene muy corto periodo de incubación, lo cual es peligroso porque es el período donde la persona no percibe los síntomas, y muy corto periodo de infección. “Nos protegen mucho las vacunas, pero debemos seguir cuidándonos para no abarrotar los sistemas sanitarios”.

La profesional aclaró que la mayoría de los casos graves son personas con esquemas incompletos o no vacunadas, y que esta cepa es peligrosa por su alta transmisibilidad. “El problema son las personas que tienen enfermedades de base y los niños. Hay que vacunarlos, porque sí los afecta. Anteriormente se minimizó la enfermedad en ellos, y muchos pediatras han recomendado no vacunarlos, lo cual es una decisión equivocada”. Esta nueva variante no da fiebre tan alta y parece una gastroenteritis. Ahora existe también el Covid Blue, que son los casos de depresión tras la enfermedad, y el Covid Long, que son aquellos pacientes que quedan con secuelas más graves como fatiga, falta de memoria, problemas cardíacos, entre otros. “Estamos transitando la historia natural de la enfermedad que aún no ha terminado”, expresó Cámara.

Estudios determinan que la variante Ómicron traerá la inmunidad de rebaño, pero al haber personas sin vacunar, el virus tiene la oportunidad de mutar. Siguen habiendo muertos y casos fatales, pero ha bajado gracias a la vacuna. “La vacunación es una responsabilidad social y un comportamiento solidario”.

Por otra parte, Cámara confirmó que es posible reinfectarse en un período más corto con Ómicron, ya que los ciclos se acortan. “Una enfermedad viral te puede llevar entre 20 y 30 días de recuperación, pero al no cumplir el ciclo, provocamos contagios masivos. Esto sucede con todo tipo de virus”. Agregó que actualmente el 90% de la UTI en el Hospital Rawson pertenece a la variante Ómicron, lo cual confirma el índice de transmisibilidad de la cepa.

Según profesionales destacados, actualmente estaríamos entrando en la endemia. Sin embargo, cada virus tiene sus características. En el caso del Coronavirus, no tiene estacionalidad, lo que impide la posibilidad de descanso del personal de salud, que está agotado. Por último, Cámara aclaró que la endemicidad no significa que se terminó. «Cuando entremos en el otoño se van a sumar las otras infecciones, por ejemplo la influenza”.