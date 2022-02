Roberto era visitador médico, formado en marketing farmacéutico, y trabajaba de dicha profesión desde los 19 años en Buenos Aires. En 2007 fue contratado por una empresa de Córdoba y desde entonces se estableció en la ciudad capital. El 21 de septiembre de 2016, iba camino a Villa María desde Córdoba, y luego de pasar el peaje, perdió el control de la camioneta y terminó sobre la banquina. En el accidente se rompió 7 costillas y no lo podían enyesar. “Era sedentario, obeso, hipertenso y diabético. El médico me dijo que empezara a caminar. Empecé a entender por qué y para qué me había pasado. Hubo un antes y un después de mi accidente. Empecé a hacer cambios en mi alimentación, mis actividades y a nivel laboral”, relató.

En febrero del 2020 armó una actividad para recorrer Córdoba y un mes después llegó la pandemia. “En noviembre arranqué el camino de los jesuitas. Entre marzo y noviembre debo dar charlas motivacionales para adultos mayores, pues el sedentarismo afecta al 60% de la población y sobre todo a la gente de mayor edad”. Roberto contó que la tercera caminata será desde Córdoba capital hasta Cura Brochero, y la realizará junto a Fernando López, un hombre muy vinculado con la religión y que realiza este tipo de actividad física.

“Hay muchos lugares con construcciones jesuíticas y gran legado cultural. Alta Gracia es un centro muy importante porque está relacionado con otras construcciones. La idea es salir el segundo sábado de cada mes y hacer una caminata, en conjunto con la Dirección de Cultura y con el Museo de la Estancia”, relató el caminante y agregó que su meta es continuar con este tipo de actividades durante los siguientes 7 años. Además, tiene su propia página web, www.caminaressalud.com, donde comparte contenido semanalmente para todos aquellos interesados en el tema.