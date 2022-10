Baile viral: «Es una forma de expresión corporal que abrió un debate sobre ideas y está muy bien»

Amalia Freytes es la actriz que danzó en el Acto del Día de la Lealtad en Córdoba Capital y se hizo viral a nivel provincial, nacional e internacional. Además es una de las cuatro actrices del elenco de «Cuerpo Dosente» -si con «S»- que se presentará el próximo jueves 10 de noviembre en el Cine Teatro Monumental Sierras.

Sobre la filmación, Freytes manifestó: «Yo no me dí cuenta que estaba filmando Canal 12. Yo vi una marcha tan hermosa, no sabía sobre que era, así es ´mi despiste natural´ y me encanta bailar, yo disfruto mucho de bailar. Había saxos y trompetas, la música que se escucha en el video no es la que yo estaba bailando. La filmación es el final, yo hacía media hora que estaba bailando con ellos y cada vez había más gente».

«Hay una hipersensibilidad social por las situaciones que todos conocemos y que por algún lado nos toca, sé que han dicho barbaridades, ´esta come polenta´…que como a mi no me gusta la computación, no me gusta sentarme en una computadora, tengo la suerte de que no las he visto ni escuchado. Me han llamado artistas y docentes que se pusieron a responder y me dicen ´no leas nada´ pero ¡no me importa tampoco!» manifestó la artista.

«Es una forma de expresión corporal que generó un debate de ideas y me parece muy bien» opinó Freytes, quien increíblemente cursa los 62 años.

«Me dijeron que salí hasta en los noticieros de Buenos Aires. Mi hija que vive allá, la han llamado hasta conocidos desde México. Lo ha visto gente que está en Brasil, en Alemania y hasta en Inglaterra» concluyó la mediática.