«Estamos proyectando hacer la canalización de calle López Agrello también»

El intendente Marcos Torres brindó una conferencia de prensa junto al Secretario de OOPP, Marcos Moreira y al vicedirector del APRHI, Guillermo Vílchez. «Queremos explicar el funcionamiento del desague pluvial de calle Rossi, nos pone muy contentos que haya funcionado a la perfección en una tormenta eléctrica de 20 ml, ayer teniamos el pedido en ele orden del dia del bloque de la oposcicion, citaban al intendente para que saque las dudas, entendimos que era una buena oportunidad para que los vecinos supieran que se estaba haciendo. La laguna de regulación la está construyendo el Ministerio de Servicios Públicos».

En su discurso, el intendente explicó que la entubación de calle Rossi se llevó adelante un 50 por ciento con fondos municipales y un cincuenta por ciento con fondos provinciales, mientras que las lagunas, una obra complementaria, la está llevando a cabo al cien por ciento el Ministerio de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba.

«Estamos trabajando mucho en los trabajos pluviales, también en calle Alonso, a mediados de febrero, principios de marzo trabajaremos en Avenida Libertador, donde hay varios desagues, estamos trabajando en la solera del Canal Ferroviario y en barrio 1° de Mayo. Además estamos instalando un refuerzo en calle Barbeito, ejecutando la cisterna sur de 400 mil litros, también disponiendo un refuerzo de bomba para el sector oeste, Tiro Federal y Piedra del Sapo» agregó el mandatario.

«Ayer nos llamaron al Concejo para aclarar dudas, escuchábamos muchas alocuciones, estamos trabajando con ingenieros y profesionales, en forma planificada. Sabemos en que gastamos los recursos y como» introdujo Torres.

Guillermo Vílchez, representante del APRHI, detalló: «Por primera vez se dio solución a esta problemática, hoy el vecino puede, durante la lluvia, cruzar la calle Rossi, transitarla en moto o en bicicleta, porque el nivel de agua está bajo. Pretendo ser más práctico que técnico: va a ver agua hasta que se meta en el resumidero. El agua proviene de barrios del oeste, llegaba a la estación de servicio y bajaba por calle Rossi hasta el canal. Ahora se mete en la obra hidráulica. A la vez, desciende agua desde barrio Touring hacia la laguna de Potrero de Loyola, que cuando el agua superaba el nivel, se filtraba y bajaba por Rossi superficialmente. Por eso necesitábamos darle una solución: almacenar esta agua. Esta laguna tiene esa función, contenida por el terraplen, regulada su salida por el vertedero y que circula subterráneamente bajo calle Rossi: es decir que toda ese volumne lo teniamos como una complicacion superficial ahora de manera controlada desciende por debajo de la calle

«La obra del vertedero tiene un diseño que es generar una altura permanente de agua, necesitamos que la obra tenga cierta altura pero también necesitamos que no esté seca para que nadie la use para ocultarse y la utilice con otras intenciones (…) es cierto que hubo un problema constructivo: se compactó todo el terraplen como si fuera una ruta. Cuando se cortó el mismo para hacer el vertedero, no se compactó bien esa parte, el entorno al hormigón. El agua lo que hizo fue encontrar esa posibilidad y lo traspaso. Se está desarmando para volver a compactar, luego de armará nuevamente y se compactará, se está subsanando ahora. Está pensada para el crecimiento de la ciudad y para que no afecte a los vecinos de barrio Norte ni Córdoba» detalló Vílchez.

Finalmente Torres adelantó que también están proyectando hacer la misma obra en calle López Agrello, por donde también baja mucha agua.