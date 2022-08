El próximo sábado 3 de septiembre habrá elecciones vecinales en tres barrios de la ciudad. Uno de ellos es Parque San Juan. Todo Pasa dialogó con Sara Domínguez, candidata por la lista 2, quien es vecina del barrio desde 1973. Gisela Gonzáles es la actual presidenta, quien se presentará como cabeza de la Lista 1, ya que no pudieron lograr un consenso para armar una lista única.

La principal candidata de la lista 2 cumplió un período como presidenta, años atrás. Sobre la gestión actual, Sara expresó lo siguiente: “No me gusta hacer críticas. A mí me gusta trabajar para los vecinos, sin ninguna influencia política. Sólo quiero soluciones para el barrio”.

En cuanto a las problemáticas que ocupan la agenda de Parque San Juan, una de las principales es el problema del agua, donde la vecina aclaró que hay zonas donde no se ha cambiado la cañería, por lo que en más de una ocasión los vecinos no cuentan con el servicio de agua potable. Otra de las cuestiones que remarcó es la falta de luminaria en las inmediaciones de la ruta y la exigencia por parte de los habitantes de una mayor señalización en el sector. “Faltan muchas cosas. La calle 14 tiene un basural que se incendió hace poco. Voy a trabajar en conjunto con quien esté en el gobierno de turno. Siempre he tenido respuestas en los reclamos que he planteado”, finalizó la candidata.