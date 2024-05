Consejo del Vecino: vecinalistas buscan modernizar su funcionamiento

En una entrevista exclusiva para el programa “Todo Pasa”, Walter Oviedo, integrante del Consejo del Vecino por el centro vecinal de Barrio Sur de la ciudad de Alta Gracia, compartió detalles sobre los cambios que están llevando a cabo en la ordenanza que regula el funcionamiento de dicho consejo. Esta modificación, que busca enriquecer la gestión, ha sido trabajada en colaboración con integrantes de los centros vecinales de varios barrios de la ciudad, y actualmente la comisión legislativa del Concejo Deliberante colabora en su redacción final.

Uno de los logros más recientes del consejo ha sido la organización de eventos solidarios en los centros vecinales. Walter mencionó que han recaudado recursos para entregar útiles escolares y ayudar a quienes sufrieron por la tormenta de fin de año. Además, resaltó la importancia de la conexión entre los participantes de cada centro vecinal y cómo el consejo se reúne regularmente para atender las necesidades y peticiones de los vecinos: “En el consejo intercambiamos ideas y conocemos las necesidades de otros barrios, entonces ahí muchas veces surge la idea de organizar acciones en conjunto para que participemos todos.”

En cuanto al vecinalismo, Walter expresó su compromiso con la solución de los problemas de la gente. Para él, la actividad tiene un contenido político, pero aclara que no en cuanto a los partidos sino en las acciones, y su enfoque está en el servicio a la comunidad, más allá de las diferencias partidistas. “Nosotros somos personas con aspiraciones de solucionar los problemas de la gente. El partidismo es otra cosa, y no participamos. Hacemos política, no somos apolíticos, pero sí somos apartidarios”. Con 23 centros vecinales en funcionamiento, su objetivo es seguir fortaleciendo esta red para que cada barrio tenga una representación efectiva y sea un nexo entre los vecinos y el Estado.

La nueva ordenanza, que está en proceso de finalización, promete modernizar y adaptar el trabajo del consejo a las circunstancias actuales, mejorando la llegada de las necesidades de los barrios y su interacción con el gobierno municipal. Walter Oviedo destaca que la misma reemplazaría la ordenanza vigente que data de más de veinte años. También afirma que, junto con otros participantes de los centros vecinales de la ciudad, están comprometidos con un vecinalismo activo y participativo, donde las voces de los ciudadanos sean escuchadas y se traduzcan en acciones concretas. “Hace años que el vecinalismo viene creciendo y se comienza a apreciar ahora, somos referentes y fuente de consulta. En lo personal, mi meta es que más vecinos se sumen y se animen a presentar cambios, presenciar las sesiones del consejo, para que entiendan que sus voces pueden ser escuchadas” finalizó.