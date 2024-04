A un mes de su escandalosa separación, Nicki Nicole reapareció con una indirecta para Peso Pluma

Ya pasó un mes desde que Nicki Nicole decidió separarse de su ex pareja, el cantante mexicano Peso Pluma, tras enterarse de una infidelidad por parte de él en las redes sociales. Fue un tremendo escándalo. Cuando comenzó a circular el video del artista en Las Vegas con otra mujer, la cantante argentina anunció su separación mediante un comunicado que posteó en Instagram.

En este contexto, Nicki reapareció en su red social y compartió un contundente mensaje que muchos consideran un “palito” dedicado a su exnovio. En menos de diez horas, su posteo ya se acerca al medio millón y medio de “me gusta”, especialmente, por su descargo.

“Pero es que yo sacaba lo mejor de ti y te diste cuenta el día que me fui”, expresó Nicki, junto al significativo emoji de corazón rojo, al pie de una foto de sí misma mirando desafiante a la cámara mientras sostenía una rosa… ¿una indirecta poco directa?.

Recordemos que fue el 13 de febrero (un día antes del Día de los Enamorados) cuando Nicki Nicole le puso fin al noviazgo con Peso Pluma luego de descubrir que le fue infiel. En las redes sociales, se viralizó un video de él con una mujer en Las Vegas, y la pareja llegó escandalosamente a su final.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, había escrito la rosarina, anunciando la ruptura.

A casi un mes de todo este escándalo, Nicki interpretó en el Movistar Arena un pedacito de su nueva canción, en la que también dejó en claro que no es la primera vez que tiene que sanar heridas de amor. Su anterior noviazgo fue con Trueno, cantante con quien incluso se había comprometido.