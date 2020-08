“Ahora que entramos en la etapa más complicada del virus, Vagni se para en la vereda de en frente a tirar piedras”

El miércoles pasado hubo otra sesión con algún chisporroteo entre Ud. y la Concejal Vagni…

“No. No son chisporroteos, es parte de los debates que se dan. A veces son sobre cosas importantes, otras menos trascendentes”.

¿A qué se refiere? Le gustaría que hubiese otros debates?

“Ha habido sesiones en las que realmente se habló de la situación de la ciudad y hasta de política más en términos macro. El Concejo está para legislar, escuchar al vecino y traer nuevas propuestas. Ayer debatimos sobre cosas que ya estaban”.

¿Está hablando de los tuneros de los carnets?

“Sí. Es difícil explicarles a los vecinos que tres Concejales guiados por su Presidenta de Bloque inviertan tiempo y energías y dinero de todos, hay que acláralo, para armar un proyecto sobre algo que ya está”.

En la sesión la Concejal Vagni aseguró que no estaba y ustedes lo activaron en el momento…

“Eso es algo que refiere al Gobierno. Nosotros no activamos nada en función de lo que pueda presentar Amalia Vagni. Hacemos por Córdoba está gobernando esta ciudad en un contexto difícil, inédito. Es hasta gracioso que ella piense eso”.

¿Entonces qué pasó? Cómo puede ser que Vagni haya asegurado que no estaba activo el tunero y además que “siempre que planteamos un proyecto ya está por hacerse”…

“Eso puede explicarse de dos maneras, ambas lamentables: la primera es que los Concejales de Alta Gracia Crece desconocen la realidad de las distintas dependencias de nuestra Municipalidad, de lo que ya está activo o no y nunca tienen el tiempo suficiente para darse una vuelta a hablar con los empleados”.

¿Y la segunda?

“Que si es cierto que llegamos con algo antes que ellos lo presenten es que tampoco tienen mucha creatividad; siempre están corriendo atrás de la zanahoria, de la pequeña corrección que nos pueden hacer. Eso es triste también. Considero que el rol de la oposición debe ser otro”.

Ud. dice que no andan por la Municipalidad pero Amalia Vagni anduvo esta mañana por el incendio de las Lagunas…

“Bueno. Ahí se nota también. Primero los Bomberos y Defensa Civil trabajan en muchos incendios en toda la temporada y ella va solo donde puede sacar rédito político y un video de propaganda. Es hasta una falta de respeto hacia quienes siempre están en primera línea. Busca tirar una bomba para generar ruido en los medios y así ganar espacio personal. No le hace bien ni siquiera a su espacio político”.

La Concejal Vagni, ya como Legisladora, siempre estuvo involucrada en temáticas ambientales…

“Desde un escritorio y desde Córdoba. No recuerdo acciones concretas en la ciudad y para su comunidad. Lo mismo para con sus críticas al Coe”.

Pero justamente ayer en el Concejo, tuvo palabras muy duras con respecto a lo sucedido en barrio Liniers con la poda…

“Más demagogia. Sacó un tronco y lo puso en la mesa. Así como, en otro momento, había sacado un paquete de alimento sentada en el piso en el cine y un billete en una de las primeras sesiones. Es su forma de criticar y hacer circo. No se puede estar constantemente haciendo de la demagogia un método de acción política”.

¿Qué le molestó de las críticas que Vagni le realizó al Coe en este medio?

“No son las críticas. Es más de lo mismo. El personal de salud del Hospital trabaja día y noche así como la Dirección de Políticas Sanitarias de la Municipalidad. Está trabajando a destajo, así como lo hace Desarrollo Social mientras la concejal y sus colegas del bloque, no solo no ayudan sino que se toman el tiempo de ir a los medios a criticar. Apenas comenzó la Pandemia daba vuelta por el COE. Ahora que entramos en la etapa más complicada se para en la vereda de en frente a tirar piedras. No suman, ninguna de esas actitudes por parte de de Alta Gracia Crece. La única que sigue colaborando, y sería injusto si no lo destacáramos, es la Legisladora radical Marisa Carrillo”.

El fin de semana pasado salió un comunicado que justamente se refería a su intervención como Concejal de Hacemos por Córdoba. ¿Eso también es circo?

“No sé si es circo, pero nos llamó la atención porque habla de un “bloque de Concejales y Tribunos” y, más allá que pertenezcan a un mismo espacio político el Concejo Deliberante es un poder independiente, son dos entidades políticas distintas. No hay un bloque. Es más, como quedó demostrado, la gente puede elegirlos y votarlos de forma separada. Dan clases de Carta Orgánica, pero después arman un comunicado conjunto para explicar cómo funciona el tribunal. Además, tres días después de la sesión, con delay. El ámbito para responder es en la Sesión, pero se ve que no se pusieron de acuerdo o su interna los está poniendo en dificultad. Me llama la atención que se pasaron tres días pensando en qué responder en lugar de ocuparse de los problemas de los vecinos”.