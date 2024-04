Matías Cuello: «No nos dejaron asumir y aprovecharon para aprobar ordenanzas controversiales»

En una entrevista exclusiva con “Todo Pasa” en la FM 88.9, el concejal por la oposición en Anisacate Matías Cuello arroja luz sobre la compleja dinámica política en la localidad vecina. Desde su perspectiva, el oficialismo ha ejecutado cambios radicales que contradicen su discurso político inicial, lo que ha generado descontento y discrepancias.

Cuello, quien cuenta con una década de experiencia en el gobierno anterior, describe cómo la oposición ha enfrentado obstáculos desde el inicio, con la aprobación de ordenanzas controversiales como el aumento de tarifas del agua mientras se le negaba asumir su cargo por dos semanas. A pesar de la mayoría oficialista en el concejo, Cuello destaca la importancia de expresar opiniones y participar en las discusiones para representar a la comunidad. “No nos dejaron asumir, pero mientras tanto aprovecharon para aprobar ordenanzas como el presupuesto”

El concejal revela que, a pesar de las diferencias, la oposición ha apoyado algunas propuestas del oficialismo en aras de sumar para el bienestar de la comunidad. Sin embargo, critica la falta de diálogo por parte del poder ejecutivo y señala la necesidad de consensos en la política local. “En el concejo deliberante constituido hoy, no hay discusión ni consensos. Quisimos regularizar el transporte escolar por ordenanza y no nos lo aprobaron”

En cuanto a temas específicos, Cuello destaca la importancia de regularizar el transporte público y abordar urgentemente la proliferación del Dengue en la región. “Anisacate hoy es zona roja en cuanto al dengue, pero aún no se han tomado medidas sanitarias para enfrentar la situación” comentó. También menciona un proyecto para expandir el Programa de Asistencia Integral a la Comunidad (PAICOR) y mejorar la calidad de vida de los residentes.

Al preguntarle sobre el futuro de la rivalidad política en Anisacate, Cuello reflexiona sobre la necesidad de reconocer y valorar la experiencia de los despedidos en el gobierno actual, mientras aboga por un cambio hacia un enfoque más colaborativo y menos confrontativo en la política local. “El despido de 80 personas es no valorar el trabajo, la preparación y el conocimiento que tienen esas personas sobre el funcionamiento de la municipalidad. Toda la Patrulla Ciudadana, que estaba capacitada, fue eliminada.”

En relación a las agresiones contra la intendente, Cuello reconoce la gravedad de algunas denuncias pero también desmiente otras, sugiriendo que la atención debería centrarse en los problemas de los vecinos en lugar de en disputas partidistas. El concejal destaca la importancia del diálogo y el consenso en la política local, llamando a un cambio de enfoque hacia el bienestar de la comunidad por encima de las diferencias partidistas, aunque mencionó que “pareciese que la intendente está buscando ocupar algún lugar fuera de Anisacate, ya que no aminora las situaciones conflictivas con los vecinos y trabajadores, mientras busca lograr un posicionamiento mediático con cosas como el jacuzzi o la estatua de Kirchner. No me extrañaría que aparezca en breve como candidata a algún cargo provincial o nacional”

El futuro político de Anisacate parece desafiante, y las posibilidades de diálogo parecen lejanas, pero Cuello insiste que su compromiso es seguir luchando por el desarrollo y el progreso del municipio, incluso apoyando las propuestas del oficialismo siempre que sean superadoras, y manteniendo siempre presente el potencial de la comunidad y su cultura.