Al igual que en Córdoba, en Alta Gracia tampoco se aplicarán nuevas restricciones

Marcos Torres, Intendente de la ciudad, habló este jueves con la 88.9 y se refirió a la decisión de NO retroceder en cuando a flexibilizaciones confirmando que, al igual que el Gobernador Schiaretti en Córdoba, no aplicará restricciones en la circulación nocturna en la ciudad; como lo había aconsejado en Gobierno Nacional.

La decisión responde a que Alta Gracia no ha tenido cifras alarmantes en cuento a Covid, sino que se siguen manteniendo los números de contagios dentro de los parámetros habituales. Lo cual, según aclaró Torres, no significa que no se puedan aplicar restricciones a futuro.

“Quiero aclarar que es lo que hemos decidido por el momento pero eso no quita que de aca a diez días se puedan tomar nuevas medidas si es que la situación es otra. Mientras que podamos mantener un bajo índice en ocupación de camas criticas no va a haber restricciones”, dijo a la vez que remarcó que el Hospital Illia ya es nosocomio Covid.

Consultado por si se colocará la vacuna, el Intendente no dudó y dijo “obvio”, resaltando la importancia de elegir vacunarse contra el Coronavirus.