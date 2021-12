Alta Gracia en lo más alto del handball nacional

El Campeonato Argentino de Menores de Handball llego a su fin en el Valle de Uco, Mendoza. En donde se pudo vivir una gran fiesta con las promesas del balonmano nacional.

Para las selecciones de Córdoba, la alegría fue repartida, ya que por el lado de las chicas lograron ganar la final, y los chicos se quedaron con el subcampeonato.

La selección femenina, que disputo todos los partidos incluida la final en el Polideportivo Municipal Francisco Rizzo en el Departamento de Tupungato, tenía un condimento especial ya que enfrentaban a las locales. Tuvieron un partido intenso que pudieron lograr la victoria por 24 a 22, en el final del partido sufrieron un poco por demás, pero lograron cerrarlo de la mejor manera para alzarse con el título. La Alegría fue plena en Alta Gracia en donde las representantes de HAG Martina Blanch y Camila Giordano.

Las chicas lograron superar las instancias preliminares de forma invicta, derrotando a Chaco en el primer juego por 53 a 12, luego vendrían las victorias 53 a 18 ante ASBALNOR y Neuquén. Ya en cuartos pudieron lograr una gran victoria nuevamente, en este caso ante Misiones por 39 a 15 y la semi ante San Rafael por 28 a 20

Por el lado de los varones, disputaban el partido final también ante los locales, no pudieron doblegar a los dueños de casa y cayeron por 33 a 29. Hay que destacar el gran juego que tuvo el equipo y como dijo su entrenador Federico Golato a RESUMEN. “Fue un partidazo jugado por los chicos, no hay nada que reprocharles”. Y eso es verdad porque aunque no se pudo lograr el campeonato, nada opaca la gran campaña que hicieron los pibes de Córdoba. Alta Gracia estuvo muy bien representado ya que Joaquín Manzanelli, Manuel Mercader y Juan Pablo Fontaine dejaron al handball de Alta Gracia en lo más alto del país.

Los chicos llegaron a la final arrasando, lograron terminar la fase de grupos de manera invicta logrando una primera victoria ante San Juan por 26 a 21, Chaco 40 a 25 y 58 a 25 a ASBALNOR. En cuartos logró derrotar a Misiones por 33 a 31, parada acceder a semifinales y lograr nuevamente la victoria ante San Juan por 33 a 22.

Sin lugar a dudas con estos resultados se ve un gran trabajo y una gran base que tiene el handball en la ciudad de Alta Gracia, con dos instituciones disputando torneos en los primeros planos provinciales y que brinda jugadores que tienen gran proyección nivel Nacional.