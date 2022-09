Alta Gracia estuvo bien representada en los 42k de Buenos Aires

Este domingo se disputó la 37° Edición de una las maratones más importante del mundo, en la que participaron más de 9000 atletas de todo el mundo.

Los atletas recorrieron un circuito de 42 kilómetros que atravesó los barrios de Núñez, Belgrano, Palermo, Recoleta, Retiro, San Nicolás, Montserrat, Puerto Madero, La Boca, Barracas y San Telmo con punto de partida y llegada en la intersección de las avenidas Figueroa Alcorta y Monroe.

El keniata Víctor Kipchirchir fue el ganador en hombres con un tiempo de 2h.07m.03s, mientras que su compatriota Rodah Tanui se impuso en la categoría mujeres con una marca de 2h.26m.50s.

Por el lado de Alta Gracia fueron 4 los representas que estuvieron presentes en la competencia, Silvia Desimone, Marcelo Aguirre, Gustavo Tapia y Manuel Montoya.

Justamente «Cuquino» rompió todos los esquemas y terminó con un muy buen tiempo, 2h46m quedando segundo en su categoría y ahí en la puerta de top100.

«La verdad que era lo que se había programado rompimos los esquema, fue una carrera muy rápida con algunas subidas que no estaban planificadas en la carrera, pero lo pudimos solucionar como buen altagraciense con subidas y bajas pudimos resolver así que estoy muy contento». Le decía a RESUMEN Montoya.

Por el lado de Gustavo Tapia, un atleta que hacía mucho que no corría en calle, ya que hace muchas maratones, pero de montaña, fue bueno el transitar de el y se metió en el Top 150 de la competencia.

«Me fue bien, termine bastante cansado, pero pude bajar el tiempo que quería. Poder estar debajo de cuatro horas es súper difícil pero lo pude lograr. Entré 147 en la general. Contento por qué cumplí con el objetivo y terminé con 2h49m». Fueron sus palabras contando las sensaciones de la competencia.

Marcelo Aguirre, en su primera maratón pudo hacer 3h40m quedando contento con su resultado.

Por último Silvia Desimone, a pesar de haber tenido algunos inconvenientes en el transcurso de la competencia, logró terminar la maratón.

«Iba súper bien hasta el km 28 y me dió un bajón y me Mareé y algunos corredores me ayudaron, nunca me había pasado algo así en mi vida. Empecé a caminar hasta que se me pasó, y pensando que iba hacer tenía dos opciones abandonar, con todo lo que eso implica esa frustración dejar la carrera sin terminar, después de todo lo que había entrenado, o llegar y terminarla como sea, no me recuperé, pero seguí como pude, y terminé, 3 horas 49 a pesar de estar mal». Le contaba a este medio Silvia.