Andrés Fassi descartó que Pavón llegue a Talleres

Talleres se mueve con cautela en el mercado de pases, y hasta el momento comunicó la llegada de Juan Camilo Portilla como único refuerzo. A la espera de más incorporaciones los hinchas habían expresado en las redes sociales su deseo de volver a ver a Cristian Pavón con la camiseta del Matador con el hashtag #PavónATalleres, pero fue el mismo Andrés Fassi quien se encargó de dar fin a las suposiciones de un retorno al club.

El presidente de la institución de Barrio Jardín dialogó con los colegas de Mundo D, y les comunicó que Atlético Mineiro, equipo donde se desempeña actualmente el delantero, no está dispuesto a desprenderse del jugador de 27 años: “No sale, Mineiro no lo vende. Hace tres meses me dijeron que no sale. Un club de la MLS ofreció 9,5 millones de dólares y no lo vendieron, así que imagínense”. Vale recalcar que Pavón tiene contrato con el conjunto brasileño hasta el 30 de junio de 2025.

“Kichán” se formó en la divisiones inferiores de Talleres, y tuvo su debut profesional en el club en 2013 contra Villa San Carlos. Llegó a disputar 20 partidos en la “T”, en los que anotó 4 goles y dio 3 asistencias. Luego, en julio del 2014, fue transferido a Boca Juniors, que pagó catorce millones de pesos por su pase, e inmediatamente fue cedido a préstamo a Colón​. Mas adelante tuvo un paso por Los Ángeles Galaxy para finalmente en junio del 2022 arribar en el equipo de Belo Horizonte.